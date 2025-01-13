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Posted 13 января, 07:42

Published 13 января, 07:42

Modified 13 января, 07:44

Updated 13 января, 07:44

Возвращение военнопленных белгородцев

Из украинского плена вернулись домой 44 жителя Белгородской области

13 января 2025, 07:42
Фото: Изображение Midjourney. Возвращение военнопленных белгородцев
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Новости Белгорода
Начальник управления безопасности Белгородской области отчитался о возвращённых из украинского плена. Сейчас домой вернулись 44 белгородца.

Евгений Воробьёв, начальник регионального управления безопасности, на оперсовещании правительства Белгородской области рассказал о работе по возвращению военнопленных участников СВО из Белгородской области и других административных образованиях РФ. Работа проводится совместно с Минобороны РФ, Уполномоченным по правам человека РФ и региональным уполномоченным.

В направление входит не только установление местоположения пленных. На данный момент из плена ВСУ с территории проведения ВСО вывезено 44 белгородских бойца. Это 25 человек из числа мобилизованных, 15 — подписавших контракт, двое добровольцев и двое срочников.

В августе 2024 года из плена также вернули двух военнослужащих из Белгородской области в ходе обмена военнопленных. Всего на родину возвратились 115 человек.

Два белгородца вернутся домой из украинского плена
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