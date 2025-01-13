Из украинского плена вернулись домой 44 жителя Белгородской области

Posted 13 января, 07:42
Published 13 января, 07:42
Modified 13 января, 07:44
Updated 13 января, 07:44
Евгений Воробьёв, начальник регионального управления безопасности, на оперсовещании правительства Белгородской области рассказал о работе по возвращению военнопленных участников СВО из Белгородской области и других административных образованиях РФ. Работа проводится совместно с Минобороны РФ, Уполномоченным по правам человека РФ и региональным уполномоченным.
В направление входит не только установление местоположения пленных. На данный момент из плена ВСУ с территории проведения ВСО вывезено 44 белгородских бойца. Это 25 человек из числа мобилизованных, 15 — подписавших контракт, двое добровольцев и двое срочников.
В августе 2024 года из плена также вернули двух военнослужащих из Белгородской области в ходе обмена военнопленных. Всего на родину возвратились 115 человек.