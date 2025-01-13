Хорошо отметили? Власти объяснили хаос на белгородских дорогах на праздниках

Posted 13 января, 06:40
Published 13 января, 06:40
Modified 13 января, 07:10
Updated 13 января, 07:10
Хуже всего ситуация на новогодних праздниках была в Яковлевском муниципальном округе. Как объяснил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко, вина лежит на подрядчике.
«Основная причина обращений — срыв рейсов, маршрутов по Яковлевскому муниципальному округу. Подрядчик подвёл, не вышел на рейсы в новогодние праздники», — уточнил чиновник.
Чтобы не оставлять местных жителей без общественного транспорта, власти приняли временные решения, в частности, муниципалитету помогают другие перевозчики, движение буквально восстановили за счёт других маршрутов. Они будут действовать до февраля. Потом контракт с проблемным подрядчиком расторгнут, заключат с другим.
Также в список округов, где не так значительно, но всё же увеличилось количество обращений, вошли Шебекинский и Старооскольский. В первом, сказал губернатор Вячеслав Гладков, сбои в графике объясняются оперативной обстановкой, а во втором?
Там возникло «некоторое невыполнение расписания», вновь взял слово Евтушенко. Несколько автобусов сломались, из-за чего произошёл срыв графика работы. Контроль за ситуацией здесь обещали усилить.