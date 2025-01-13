bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 06:40

Published 13 января, 06:40

Modified 13 января, 07:10

Updated 13 января, 07:10

Белгородское правительство назвало главную проблему, которая возникла на новогодних праздниках

Хорошо отметили? Власти объяснили хаос на белгородских дорогах на праздниках

13 января 2025, 06:40
Фото: 1MI. Белгородское правительство назвало главную проблему, которая возникла на новогодних праздниках

В Яковлевском округе возникла проблема с автобусами на новогодних праздниках

Сюжет
Автобус
Главной проблемой прошедшей недели стал общественный транспорт. Количество обращений в этой сфере выросло на 37%. Причины объяснили в правительстве.

Хуже всего ситуация на новогодних праздниках была в Яковлевском муниципальном округе. Как объяснил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко, вина лежит на подрядчике.

«Основная причина обращений — срыв рейсов, маршрутов по Яковлевскому муниципальному округу. Подрядчик подвёл, не вышел на рейсы в новогодние праздники», — уточнил чиновник.

Чтобы не оставлять местных жителей без общественного транспорта, власти приняли временные решения, в частности, муниципалитету помогают другие перевозчики, движение буквально восстановили за счёт других маршрутов. Они будут действовать до февраля. Потом контракт с проблемным подрядчиком расторгнут, заключат с другим.

Также в список округов, где не так значительно, но всё же увеличилось количество обращений, вошли Шебекинский и Старооскольский. В первом, сказал губернатор Вячеслав Гладков, сбои в графике объясняются оперативной обстановкой, а во втором?

Там возникло «некоторое невыполнение расписания», вновь взял слово Евтушенко. Несколько автобусов сломались, из-за чего произошёл срыв графика работы. Контроль за ситуацией здесь обещали усилить.

Скриншот презентации с совещания правительства
Скриншот презентации с совещания правительства. Фото: bel.ru
В Белгороде хотят обновить автобусные остановки: что изменится?
Узнать подробнее
Читайте также:
Короткий путь — через Харьков: почему белгородцам так долго нужно добираться к морю?Поезд Белгород — Воронеж отменили? Объяснил министр транспортаС 1 декабря в Белгороде на три маршрута выйдет первая часть от 50 новых автобусов
#Валерия Колесникова#Автобус#Транспорт#Новогодние праздники#Общественный транспорт#Яковлевский горокруг#Шебекинский горокруг#Старооскольский горокруг
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика