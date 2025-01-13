«Фальшивый босс» и другие: в Сбербанке назвали топ-3 мошеннических схем в 2025 году

Кроме того, преступники и далее развивают способы обмана своих жертв, в том числе с помощью обходов антифрода в системах банков, чтобы онлайн-переводы денежных средств клиента не заблокировали. Поэтому они заставляют человека передавать деньги наличными через курьера. Однако при снятии больших сумм в банкомате, если история клиента показывает, что он чаще использует банковскую карту, а не наличные, становится весомым обстоятельством для проверки на возможные угрозы и приостановку банковской операции.