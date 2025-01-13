«Фальшивый босс» и другие: в Сбербанке назвали топ-3 мошеннических схем в 2025 году

Posted 13 января, 11:45
Published 13 января, 11:45
Modified 13 января, 11:47
Updated 13 января, 11:47
Кража данных с личных аккаунтов сервиса «Госуслуги» в 2025 году остаётся в списке основных использующихся мошенниками способов, как рассказал председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Так, в основном это происходит через сообщения, которые якобы отправило начальство или через фейковый звонок из ведомств.
Однако существует проблема использования нейросетей преступниками, т. к. фейки с развитием ИИ становятся более правдивыми, т. е. отличить их от правды теперь довольно сложно. По мнению эксперта банка, общие способы мошенничества в 2025 году изменений не претерпят.
По словам зампреда правления Сбербанка, всё чаще люди под влиянием мошенников открывают счета в не самых защищённых банках, откуда те легко их выводят. Это также говорит о том, что обеспечить для людей безопасность в данном плане необходимо при содействии всего рынка, используя системный подход к проблеме.
Кроме того, преступники и далее развивают способы обмана своих жертв, в том числе с помощью обходов антифрода в системах банков, чтобы онлайн-переводы денежных средств клиента не заблокировали. Поэтому они заставляют человека передавать деньги наличными через курьера. Однако при снятии больших сумм в банкомате, если история клиента показывает, что он чаще использует банковскую карту, а не наличные, становится весомым обстоятельством для проверки на возможные угрозы и приостановку банковской операции.