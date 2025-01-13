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Posted 13 января, 15:39

Published 13 января, 15:39

Modified 13 января, 15:41

Updated 13 января, 15:41

В Белгороде столкнулись машина скорой помощи и Nissan

Есть пострадавшие: появились подробности страшного ДТП со скорой в Белгороде

13 января 2025, 15:39
Фото: «Авто Белгород». В Белгороде столкнулись машина скорой помощи и Nissan

Четыре человека пострадали в ДТП на улице Костюкова в Белгороде

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Новости Белгорода
Столкнулись легковушка и «Газель» скорой помощи. Какова предварительная версия аварии и кому понадобилась медпомощь?

В Сети вечером 13 января появились фотографии, сделанные на месте аварии на улице Костюкова. Было видно, что одним из участников ДТП была машина скорой помощи.

Как оказалось, в аварии пострадали четыре человека. Трое из них — сотрудники скорой помощи: водитель и двое фельдшеров.

Известно, что с медицинской «Газелью» столкнулся Nissan Almera, за рулём которого был мужчина 1993 года рождения. По предварительной версии областного УМВД, последний выехал на встречку, что и привело к ДТП. После столкновения машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП.

Водителю легковушки тоже понадобилась медпомощь.

В Белгороде столкнулись машина скорой помощи и Nissan
В Белгороде столкнулись машина скорой помощи и Nissan
В Белгороде столкнулись машина скорой помощи и Nissan
В Белгороде столкнулись машина скорой помощи и Nissan. Фото: «Авто Белгород»

Ещё одна страшная авария произошла минувшей ночью в Алексеевском округе. Там на ж/д переезде столкнулись автомобиль и тепловоз. Водителя легковушки госпитализировали, но он умер в больнице.

Кроме того, накануне в Губкине в аварии пострадал подросток: он переходил дорогу и попал под колёса авто. Женщина, которая была за рулём, попыталась скрыться с места ДТП, рассказали в полиции.

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