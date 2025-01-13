Есть пострадавшие: появились подробности страшного ДТП со скорой в Белгороде

Известно, что с медицинской «Газелью» столкнулся Nissan Almera, за рулём которого был мужчина 1993 года рождения. По предварительной версии областного УМВД, последний выехал на встречку, что и привело к ДТП. После столкновения машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП.