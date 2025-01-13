Есть пострадавшие: появились подробности страшного ДТП со скорой в Белгороде

Posted 13 января, 15:39
Published 13 января, 15:39
Modified 13 января, 15:41
Updated 13 января, 15:41
В Сети вечером 13 января появились фотографии, сделанные на месте аварии на улице Костюкова. Было видно, что одним из участников ДТП была машина скорой помощи.
Как оказалось, в аварии пострадали четыре человека. Трое из них — сотрудники скорой помощи: водитель и двое фельдшеров.
Известно, что с медицинской «Газелью» столкнулся Nissan Almera, за рулём которого был мужчина 1993 года рождения. По предварительной версии областного УМВД, последний выехал на встречку, что и привело к ДТП. После столкновения машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП.
Водителю легковушки тоже понадобилась медпомощь.
Ещё одна страшная авария произошла минувшей ночью в Алексеевском округе. Там на ж/д переезде столкнулись автомобиль и тепловоз. Водителя легковушки госпитализировали, но он умер в больнице.
Кроме того, накануне в Губкине в аварии пострадал подросток: он переходил дорогу и попал под колёса авто. Женщина, которая была за рулём, попыталась скрыться с места ДТП, рассказали в полиции.