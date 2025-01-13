«Чёрное золото» и в виде яблок: как прошёл и чем угощали на фестивале вареников: фото

Чернянский район представил вареники с квашеной капустой. Делегация Красногвардейского района угощала гостей варениками с брынзой и шпинатом, шпинатом и творогом, а также с творогом и грушей. Из Белгородского района привезли вареники с двумя видами начинок — из шпината, брынзы и чеснока, а также из кураги, творога и миндаля.