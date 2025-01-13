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Posted 13 января, 04:00

Published 13 января, 04:00

Modified 13 января, 04:00

Updated 13 января, 04:00

Фестиваль вареников в Белгородской области

«Чёрное золото» и в виде яблок: как прошёл и чем угощали на фестивале вареников: фото

13 января 2025, 04:00
Фото: страница Виталия Кутоманова в ВК. Фестиваль вареников в Белгородской области

В Старом Осколе подвели итоги фестиваля вареников

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Новости Старого Оскола
После прошлогодней паузы в регион вернулся фестиваль вареников. Как прошло мероприятие, какими варениками удивляли гостей и чьё блюдо оказалось лучшим?

12 января — в преддверии старого Нового года — в Белгородской области состоялся фестиваль вареников. В этот раз местом проведения выбрали не столицу региона, а Старый Оскол.

Анонс фестиваля появился только перед выходными, однако ажиотаж всё же был. Очевидцы сообщали, что в Старом Осколе из-за желающих попасть на праздник появились пробки.

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Как и раньше, районы и округа Белгородской области представили вареники с фирменными начинками. Так, Красненский и Борисовский районы привезли вареники с картошкой и луком, но в первом случае с «луком по-красненски», а во втором — со стригуновским.

Чернянский район представил вареники с квашеной капустой. Делегация Красногвардейского района угощала гостей варениками с брынзой и шпинатом, шпинатом и творогом, а также с творогом и грушей. Из Белгородского района привезли вареники с двумя видами начинок — из шпината, брынзы и чеснока, а также из кураги, творога и миндаля.

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Вареники со сладкой начинкой представили также Валуйский и Губкинский округа. Из первого привезли «брендовые» вареники с клубникой, а из второго — золотые рудные рандолики, вареники с вишней «чёрное золото».

Краснояружский район был представлен пышными варениками на пару. Делегация из Корочанского района удивляла варениками, приготовленными в виде яблок.

«Вареничная» ёлка из Красненского района
Делегация из Борисовского района
Вареники из Красногвардейского района
Вареники с клубникой от Валуйского округа
Вареники в форме яблок
Краснояружские вареники
«Вареничная» ёлка из Красненского района. Фото: страница Александра Полторабатько в ВК

Также на фестивале были вареники с тыквой и рыбой. Однако самыми вкусными в итоге признали «белые» вареники из Белгорода. Возможно, речь вновь идёт о варениках с мелом, которые уже представляли на фестивале.

Зрители выбрали и лучшую «вареничную» ёлку. Победителем стала шебекинская команда. А за презентацию вареников отдельно отметили валуйскую делегацию.

Победившая в голосовании шебекинская ёлка
Фестиваль вареников в Старом Осколе
Фестиваль вареников в Старом Осколе
Фестиваль вареников в Старом Осколе
Фестиваль вареников в Старом Осколе
Фестиваль вареников в Старом Осколе
Фестиваль вареников в Старом Осколе
Украшенные для фестиваля ёлки
Победившая в голосовании шебекинская ёлка. Фото: Telegram-канал «ШО Шебекино»

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, более 500 кг вареников, приготовленных для фестиваля, отправили на «Солдатский привал» для бойцов и в военные госпитали.

Первый фестиваль вареников в Белгороде прошёл в 2018 году. Тогда, 13 января, на Соборной площади раздали 150 кг угощения.

В 2022 году белгородский фестиваль признали крупнейшим в мире. Это мероприятие запомнилось ещё одним рекордом: был приготовлен гигантский вареник. Его длина составила 60 см, ширина — 35 см, а весил он 5 кг.

Фестиваль в следующем году не обошёлся без казусов. Так, на тематических вывесках организаторы допустили ошибку — в итоге Белогорье стало «варенечным». Не оценили гости и появление на фестивале живого медведя — животное было на цепи. Белгородцы сравнили происходившее со Средневековьем, а чиновникам пришлось оправдываться.

В 2024 году фестиваль в Белгороде не проводили — из-за массированного обстрела города 30 декабря и последующих усилившихся атак.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Старый новый год#Вареники#Белгород
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