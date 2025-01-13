«Чёрное золото» и в виде яблок: как прошёл и чем угощали на фестивале вареников: фото

Posted 13 января, 04:00
Published 13 января, 04:00
Modified 13 января, 04:00
Updated 13 января, 04:00
12 января — в преддверии старого Нового года — в Белгородской области состоялся фестиваль вареников. В этот раз местом проведения выбрали не столицу региона, а Старый Оскол.
Анонс фестиваля появился только перед выходными, однако ажиотаж всё же был. Очевидцы сообщали, что в Старом Осколе из-за желающих попасть на праздник появились пробки.
Как и раньше, районы и округа Белгородской области представили вареники с фирменными начинками. Так, Красненский и Борисовский районы привезли вареники с картошкой и луком, но в первом случае с «луком по-красненски», а во втором — со стригуновским.
Чернянский район представил вареники с квашеной капустой. Делегация Красногвардейского района угощала гостей варениками с брынзой и шпинатом, шпинатом и творогом, а также с творогом и грушей. Из Белгородского района привезли вареники с двумя видами начинок — из шпината, брынзы и чеснока, а также из кураги, творога и миндаля.
Вареники со сладкой начинкой представили также Валуйский и Губкинский округа. Из первого привезли «брендовые» вареники с клубникой, а из второго — золотые рудные рандолики, вареники с вишней «чёрное золото».
Краснояружский район был представлен пышными варениками на пару. Делегация из Корочанского района удивляла варениками, приготовленными в виде яблок.
Также на фестивале были вареники с тыквой и рыбой. Однако самыми вкусными в итоге признали «белые» вареники из Белгорода. Возможно, речь вновь идёт о варениках с мелом, которые уже представляли на фестивале.
Зрители выбрали и лучшую «вареничную» ёлку. Победителем стала шебекинская команда. А за презентацию вареников отдельно отметили валуйскую делегацию.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, более 500 кг вареников, приготовленных для фестиваля, отправили на «Солдатский привал» для бойцов и в военные госпитали.
Первый фестиваль вареников в Белгороде прошёл в 2018 году. Тогда, 13 января, на Соборной площади раздали 150 кг угощения.
В 2022 году белгородский фестиваль признали крупнейшим в мире. Это мероприятие запомнилось ещё одним рекордом: был приготовлен гигантский вареник. Его длина составила 60 см, ширина — 35 см, а весил он 5 кг.
Фестиваль в следующем году не обошёлся без казусов. Так, на тематических вывесках организаторы допустили ошибку — в итоге Белогорье стало «варенечным». Не оценили гости и появление на фестивале живого медведя — животное было на цепи. Белгородцы сравнили происходившее со Средневековьем, а чиновникам пришлось оправдываться.
В 2024 году фестиваль в Белгороде не проводили — из-за массированного обстрела города 30 декабря и последующих усилившихся атак.