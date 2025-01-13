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Posted 13 января, 06:44

Published 13 января, 06:44

Modified 13 января, 06:58

Updated 13 января, 06:58

Более 30 тысяч пострадавших белгородцев получили выплаты на 1,4 млрд рублей

Более 30 тысяч пострадавших белгородцев получили выплаты на 1,4 млрд рублей

13 января 2025, 06:44
Фото: 1MI.
Сюжет
Выплаты
В настоящее время власти ожидают утверждение финансирования на 2025 год. Речь идёт о выплатах пострадавшим, или чьё жильё разрушено после обстрелов.

Как сообщила региональный министр соцзащиты Елена Батанова, в рамках второго транша выделенных средств в 2024 году меры соцподдержки по нескольким федеральным нормативным документам получили 9354 белгородца на 596 млн рублей.

При этом первый транш в размере 800 млн рублей в регионе уже освоили — 11 543 человека получили все существующие меры поддержи.

Батанова также рассказала, что, кроме того, был переходящий остаток с 2023 года на 61 млн рублей. В рамках этой суммы 129 человек получили единовременную помощь в 10 тысяч рублей. А ещё регион получил из резервного фонда правительства РФ 36 млн рублей.

Таким образом, с учётом выплат в последнюю неделю декабря 2024 года меры поддержки по всем направлениям поучили порядка 30 тысяч человека на 1,4 млрд рублей.

Мы ожидаем новое распоряжение правительства РФ по финансированию области в текущем году. Готовимся к этому. Мы сделали заявку на январь–февраль на 243 млн рублей. К концу к этой неделе отдаём реестр в МЧС.
Елена Батанова

Напомним, ранее стало известно, что во второй половине декабря 2024 года из областной казны перечислили 150 млн рублей на частичную компенсацию аренды жилья 2000 белгородцам.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Финансирование#Компенсация#Социальная защита#Выплаты#Белгород#ВСУ#Резервный фонд#Обстрелы
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