Более 30 тысяч пострадавших белгородцев получили выплаты на 1,4 млрд рублей

Батанова также рассказала, что, кроме того, был переходящий остаток с 2023 года на 61 млн рублей. В рамках этой суммы 129 человек получили единовременную помощь в 10 тысяч рублей. А ещё регион получил из резервного фонда правительства РФ 36 млн рублей.