Более 100 аккаунтов белгородских учащихся мониторят, чтобы повысить безопасность школ

Также внеплановые проверки исполнения обязанности и лицензий пройдут во всех ЧОО, которые сотрудничают с указанными выше организациями. В свою очередь в них тоже организуют проведение проверочных мероприятия. Основной их целью станет проверка их защиты от террористических действий и алгоритма реагирования на их возникновение.