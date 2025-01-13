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Posted 13 января, 09:24

Published 13 января, 09:24

Modified 13 января, 09:26

Updated 13 января, 09:26

Кроме проверок, правительство приняло решение проверить аккаунты школьников и организовывать собрания.

Более 100 аккаунтов белгородских учащихся мониторят, чтобы повысить безопасность школ

13 января 2025, 09:24
Фото: Изображение Midjourney. Кроме проверок, правительство приняло решение проверить аккаунты школьников и организовывать собрания.

В белгородских школах проведут профилактику противоправного поведения у учащихся

Сюжет
Образование
После ЧП в Курске решено усилить безопасность в белгородских школах. Пройдут внеплановые проверки и собрания. На мониторинге более 100 тыс. аккаунтов учащихся.

Ранее в правительстве Белгородской области из-за случая в курской школе №54 заявили, что в регионе необходимо усилить меры безопасности в общеобразовательных учреждениях, чтобы не столкнуться с повторением похожей истории уже в Белгородской области.

В список дополнительно вошли социальные объекты и учреждения дошкольного образования. Андрей Милёхин, министр образования региона, заявил, что позднее дополнительное собрание провели с руководителями всех белгородских муниципалитетов в сфере образования и деятельности молодёжи. Министерства, главы районов и округов получили распоряжения.

Также внеплановые проверки исполнения обязанности и лицензий пройдут во всех ЧОО, которые сотрудничают с указанными выше организациями. В свою очередь в них тоже организуют проведение проверочных мероприятия. Основной их целью станет проверка их защиты от террористических действий и алгоритма реагирования на их возникновение.

Далее с учащимися и их родителями проведут собрания для оценки противоправного поведения среди детей и их последствий в качестве их предупреждения. К мероприятиям привлекут сотрудников правоохранительных органов. Также планируется усиление работы педагогов, психологов и контроля использования сети интернет школьниками.

Первыми проверят учреждения Белгорода, Старого Оскола и Белгородского района, руководствуясь сосредоточением там наибольшего количества школьников. Более сотни аккаунтов несовершеннолетних на данный момент находятся на контроле.

Ради безопасности: в Белгородской области пройдут внеплановые проверки школ и охраны
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