Белгородцы узнали о возвращении бойцов из плена и громком задержании адвоката

Известно, что белгородский адвокат признал вину в покушении на мошенничество в крупном размере. Он получил 1 млн рублей от жены клиента, обещая помочь в смягчении приговора её мужу, несмотря на отсутствие полномочий для этого. Уколова задержали на месте преступления, а деньги изъяты как вещественное доказательство. Следствие продолжает изучать историю.