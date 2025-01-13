Белгородцы узнали о возвращении бойцов из плена и громком задержании адвоката

Posted 13 января, 15:50
Published 13 января, 15:50
Modified 13 января, 15:52
Updated 13 января, 15:52
Евгений Воробьёв, начальник областного управления безопасности, сообщил о ситуации с военнопленными из Белгородской области и других регионов РФ.
В приграничный регион вернулись 44 жителя, ранее находившиеся в украинском плену. Среди возвращённых — мобилизованные, контрактники, добровольцы и срочники. Работа по их освобождению проводилась совместно с Минобороны РФ и уполномоченным по правам человека.
В Белгороде 12 января задержали адвоката Алексея Уколова, который пытался получить 1 млн рублей от жены осуждённого. Взамен он обещал поспособствовать благоприятному исходу дела в апелляции.
При задержании он оказал сопротивление и попытался скрыться, повредив припаркованные автомобили. Уколову грозит до 10 лет тюрьмы за покушение на мошенничество и повреждение имущества. В прошлом он защищал лиц, связанных с громкими преступлениями.
Известно, что белгородский адвокат признал вину в покушении на мошенничество в крупном размере. Он получил 1 млн рублей от жены клиента, обещая помочь в смягчении приговора её мужу, несмотря на отсутствие полномочий для этого. Уколова задержали на месте преступления, а деньги изъяты как вещественное доказательство. Следствие продолжает изучать историю.
В Белгородской области, несмотря на календарный январь, жители начали замечать признаки весны: появились подснежники, а анютины глазки зацвели раньше обычного. Жители Старого Оскола и Белгорода уже нашли цветущие растения.
Синоптики отмечают, что выпадение снега ещё возможно, однако это не сможет сильно повлиять на сложившуюся ситуацию.
Кроме того, в Белгороде из-за аномального потепления в январе распустились почки вербы. Необычные весенние явления удивили местных жителей, несмотря на то, что сегодня в городе выпал снег.
Существенного похолодания метеорологи не предсказывают. Днём температура может оставаться положительной до середины января.
Стоит отметить, что погода не впервые «чудит» в Белгородской области. Минувшей весной выдался необычайно тёплый апрель, а уже в мае пришлось вводить режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков. Также прошедшей осенью в Белгороде внезапно расцвели каштаны.