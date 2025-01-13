Белгородцы из двух сёл временно остались без света из-за атаки беспилотников

В этом случае обошлось без пострадавших среди мирных жителей. В то же время сегодня в приграничье ранено три человека, среди них — годовалый ребёнок. Происшествия случились в Борисовском и Белгородском районах, причём первый подвергся атакам БПЛА несколько раз.