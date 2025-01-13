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Posted 13 января, 16:13

Published 13 января, 16:13

Modified 13 января, 16:15

Updated 13 января, 16:15

Дроны атаковали белгородское приграничье

Белгородцы из двух сёл временно остались без света из-за атаки беспилотников

13 января 2025, 16:13
Фото: Изображение Midjourney. Дроны атаковали белгородское приграничье
Сюжет
Приграничье
ВСУ ударили дронами по одному из приграничных районов. Повреждена линия электропередачи.

Атаке беспилотников подвергся Краснояружский район. В результате пострадала ЛЭП, из-за чего проблемы с электричеством возникли в двух населённых пунктах.

Без света временно осталась Графовка. Также электричества местами нет в Репяховке.

Аварийные бригады приступят к решению проблемы после согласования с Минобороны РФ, заверил глава региона Вячеслав Гладков.

В этом случае обошлось без пострадавших среди мирных жителей. В то же время сегодня в приграничье ранено три человека, среди них — годовалый ребёнок. Происшествия случились в Борисовском и Белгородском районах, причём первый подвергся атакам БПЛА несколько раз.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Лэп#Краснояружский район#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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