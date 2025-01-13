Белгородцы из двух сёл временно остались без света из-за атаки беспилотников

Posted 13 января, 16:13
Published 13 января, 16:13
Modified 13 января, 16:15
Updated 13 января, 16:15
Атаке беспилотников подвергся Краснояружский район. В результате пострадала ЛЭП, из-за чего проблемы с электричеством возникли в двух населённых пунктах.
Без света временно осталась Графовка. Также электричества местами нет в Репяховке.
Аварийные бригады приступят к решению проблемы после согласования с Минобороны РФ, заверил глава региона Вячеслав Гладков.
В этом случае обошлось без пострадавших среди мирных жителей. В то же время сегодня в приграничье ранено три человека, среди них — годовалый ребёнок. Происшествия случились в Борисовском и Белгородском районах, причём первый подвергся атакам БПЛА несколько раз.