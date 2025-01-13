Белгородских школьников и студентов будут «фильтровать»

Posted 13 января, 09:21
Published 13 января, 09:21
Modified 13 января, 09:23
Updated 13 января, 09:23
Чтобы ограничить распространение сезонных заболеваний, в образовательных учреждениях будут ставить «фильтры», как выразился министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Под «фильтрами» чиновник имеет в виду контроль температуры тела. Однако сейчас, по данным ведомства, заболеваемость среди учащихся не очень высокая.
Заниматься измерением температуры школьников и студентов будут администрации школ, детсадов, колледжей и вузов, допобразования: спортивные, культурные и другие. Такая задача поставлена перед Андреем Милёхиным, министром образования региона.
Кроме такой меры контроля за распространением болезней, учащихся будут разделять на потоки, чтобы даже если очаг появлялся, не дать ему возможности для заражения всей школы или другого образовательного учреждения.
В конце сентября 2024 года и текущего учебного года в Белгородской области вновь зафиксировали рост ковидом и ОРВИ. Тогда власти сделали особенный акцент именно на всплеск среди детей.