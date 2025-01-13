bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 09:21

Published 13 января, 09:21

Modified 13 января, 09:23

Updated 13 января, 09:23

У белгородских школьников и студентов будут проверять температуру на входе

Белгородских школьников и студентов будут «фильтровать»

13 января 2025, 09:21
Фото: 1MI.

У белгородских школьников и студентов будут проверять температуру на входе

Сюжет
Образование
Какие меры принимают Минздрав и Минобр Белгородской области, чтобы не дать сезонным болезням распространиться среди учащихся.

Чтобы ограничить распространение сезонных заболеваний, в образовательных учреждениях будут ставить «фильтры», как выразился министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников. Под «фильтрами» чиновник имеет в виду контроль температуры тела. Однако сейчас, по данным ведомства, заболеваемость среди учащихся не очень высокая.

Заниматься измерением температуры школьников и студентов будут администрации школ, детсадов, колледжей и вузов, допобразования: спортивные, культурные и другие. Такая задача поставлена перед Андреем Милёхиным, министром образования региона.

Кроме такой меры контроля за распространением болезней, учащихся будут разделять на потоки, чтобы даже если очаг появлялся, не дать ему возможности для заражения всей школы или другого образовательного учреждения.

В конце сентября 2024 года и текущего учебного года в Белгородской области вновь зафиксировали рост ковидом и ОРВИ. Тогда власти сделали особенный акцент именно на всплеск среди детей.

Что добавить в меню, чтобы забыть о простудах этой зимой? Советы врачей
Узнать подробнее
Читайте также:
Вы можете их не замечать: белгородский врач рассказал о первых симптомах ОРВИТемпературу ниже 38 не сбивать! Как белгородцы могут помочь себе при простуде и ОРВИ?«Лимончик от простуды — маркетинговый ход»: врач из Белгорода о мифах эпидсезона
#Алёна Мальцева#Здоровье#Образование#Студенты#Школы#Заболевания#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика