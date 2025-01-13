Белгородская область в 2024 году чаще других подвергалась атакам украинских БПЛА

Posted 13 января, 06:31
Published 13 января, 06:31
Modified 13 января, 06:33
Updated 13 января, 06:33
Украинские беспилотники самолётного типа чаще всего атаковали Белгородскую область среди регионов России вне зоны СВО. По данным Минобороны РФ, за 2024 год на территории области уничтожено 1896 дронов. Это составляет около четверти всех атак БПЛА на регионы вне зоны специальной военной операции, общее количество которых превысило 7,3 тысячи.
Следующими по числу атак стали Брянская область, где сбили 1206 беспилотников, и Курская область с 1170 уничтоженными дронами.
В Ростовской области было сбито 553 дрона, в Краснодарском крае — 472, а в Крыму — 434. Беспилотники уничтожались не только на суше, но и над Чёрным морем (160 дронов) и Азовским морем (114 дронов).
В Воронежской области за 2024 год сбито 411 украинских дронов, подсчитали журналисты ТАСС.
Напомним, что за выходные, 11 и 12 января, в Белгородской области от ударов беспилотников ранены пять человек. Число пострадавших при атаке дрона в Грайворонском округе увеличилось до двух: помимо женщины в машине, врачебная помощь понадобилась её мужу. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ранения лица.
С декабря 2023 года Белгород практически регулярно подвергается обстрелам ВСУ, многие из которых повторно затрагивали одни и те же адреса. По данным спецпроекта «Карта обстрелов Белгорода за 2024 год», под удары неоднократно попадали жилые дома, больницы, торговые центры, детские сады и даже зоопарк. Абсолютным рекордсменом по числу повреждений стал «Сити Молл», который обстреливали семь раз, в результате чего погибло пятеро человек и пострадали 46. Среди других объектов — аптека на бульваре Юности, «Белгород-Арена», попадавшие под удары по два раза, и теплица «Белгорблагоустройства», пострадавшая восемь раз.