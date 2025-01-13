Белгородская область в 2024 году чаще других подвергалась атакам украинских БПЛА

С декабря 2023 года Белгород практически регулярно подвергается обстрелам ВСУ, многие из которых повторно затрагивали одни и те же адреса. По данным спецпроекта «Карта обстрелов Белгорода за 2024 год», под удары неоднократно попадали жилые дома, больницы, торговые центры, детские сады и даже зоопарк. Абсолютным рекордсменом по числу повреждений стал «Сити Молл», который обстреливали семь раз, в результате чего погибло пятеро человек и пострадали 46. Среди других объектов — аптека на бульваре Юности, «Белгород-Арена», попадавшие под удары по два раза, и теплица «Белгорблагоустройства», пострадавшая восемь раз.