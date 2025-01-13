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Posted 13 января, 09:40

Published 13 января, 09:40

Modified 13 января, 09:42

Updated 13 января, 09:42

Пострадал 17-летний юноша

Белгородка сбила подростка на переходе и уехала с места преступления

13 января 2025, 09:40
Фото: 1MI. Пострадал 17-летний юноша
Сюжет
ДТП
Подросток получил ранения при аварии в Губкине. Виновница решила скрыться с места преступления, но её вовремя нашли, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вчера, 12 января, в Губкине по улице Чайковского случилась авария, в которой пострадал 17-летний юноша. Подросток переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора, когда его сбило авто Dodge Neon под управлением 52-летней женщины.

Парень получил травмы, а автомобилистка решила скрыться с места преступления. Но её удалось вовремя найти: автоинспекторы остановили женщину и оформили на неё протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — за то, что та уехала с места преступления, виновницей которого являлась.

Белгородке грозит лишение водительских прав на год или полтора либо административный арест до 15 суток. В настоящее время специалисты выясняют все подробности произошедшего.

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#Александра Склярова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Губкин#Пешеход#Подросток#Белгород
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