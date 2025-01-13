Белгородка сбила подростка на переходе и уехала с места преступления

Парень получил травмы, а автомобилистка решила скрыться с места преступления. Но её удалось вовремя найти: автоинспекторы остановили женщину и оформили на неё протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — за то, что та уехала с места преступления, виновницей которого являлась.