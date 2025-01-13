Белгородка сбила подростка на переходе и уехала с места преступления

Posted 13 января, 09:40
Published 13 января, 09:40
Modified 13 января, 09:42
Updated 13 января, 09:42
Вчера, 12 января, в Губкине по улице Чайковского случилась авария, в которой пострадал 17-летний юноша. Подросток переходил дорогу по пешеходному переходу без светофора, когда его сбило авто Dodge Neon под управлением 52-летней женщины.
Парень получил травмы, а автомобилистка решила скрыться с места преступления. Но её удалось вовремя найти: автоинспекторы остановили женщину и оформили на неё протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ — за то, что та уехала с места преступления, виновницей которого являлась.
Белгородке грозит лишение водительских прав на год или полтора либо административный арест до 15 суток. В настоящее время специалисты выясняют все подробности произошедшего.