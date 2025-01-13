bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 13:53

Published 13 января, 13:53

Modified 13 января, 13:55

Updated 13 января, 13:55

Всего три человека пострадали в Белгородской области

Белгородка и годовалый малыш ранены после атаки дрона-камикадзе на авто

13 января 2025, 13:53
Фото: 1MI. Всего три человека пострадали в Белгородской области
Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Борисовском районе. Также стало известно о ещё одной пострадавшей в результате сегодняшних атак на регион.

В Белгородской области есть новые пострадавшие в результате атак ВСУ. В селе Зозули Борисовского района во время удара дрона-камикадзе по автомобилю ранены женщина и её годовалый ребёнок. Машина была повреждена осколками.

Кроме того, женщина из села Лозовое Белгородского района обратилась в городскую больницу №2 с минно-взрывной травмой после удара беспилотника по её дому. Она отказалась от госпитализации и продолжит лечение амбулаторно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что сегодня произошло несколько атак БПЛА со стороны ВСУ, в результате которых повреждены автомобили и частные дома.

Автомобиль в Белгородской области сгорел после удара БПЛА, ещё один дрон взорвался
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое раненых в конце недели: что произошло накануне в Белгородской области?Дрон вновь атаковал один из районов Белгородской области: ранена женщинаДроны, разрушения, пострадавшие, гибель зебр: итоги дня в Белгородской области
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Борисовский район#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика