Белгородка и годовалый малыш ранены после атаки дрона-камикадзе на авто

Posted 13 января, 13:53
Published 13 января, 13:53
Modified 13 января, 13:55
Updated 13 января, 13:55
В Белгородской области есть новые пострадавшие в результате атак ВСУ. В селе Зозули Борисовского района во время удара дрона-камикадзе по автомобилю ранены женщина и её годовалый ребёнок. Машина была повреждена осколками.
Кроме того, женщина из села Лозовое Белгородского района обратилась в городскую больницу №2 с минно-взрывной травмой после удара беспилотника по её дому. Она отказалась от госпитализации и продолжит лечение амбулаторно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Напомним, что сегодня произошло несколько атак БПЛА со стороны ВСУ, в результате которых повреждены автомобили и частные дома.