Белгородка и годовалый малыш ранены после атаки дрона-камикадзе на авто

Кроме того, женщина из села Лозовое Белгородского района обратилась в городскую больницу №2 с минно-взрывной травмой после удара беспилотника по её дому. Она отказалась от госпитализации и продолжит лечение амбулаторно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.