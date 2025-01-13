Автомобиль в Белгородской области сгорел после удара БПЛА, ещё один дрон взорвался

Posted 13 января, 09:06
Published 13 января, 09:06
Modified 13 января, 09:08
Updated 13 января, 09:08
В селе Новое Волоконовского района FPV-дрон повредил припаркованный у дома легковой автомобиль. В результате взрыва разрушены забор и теплица на участке.
В селе Лозовое Белгородского района беспилотник атаковал частный дом. Пробита кровля, повреждён забор.
В хуторе Балки Шебекинского округа в результате удара БПЛА загорелся автомобиль. Транспорт полностью уничтожен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что Белгородская область стала лидером среди российских регионов по количеству сбитых украинских дронов самолётного типа. В 2024 году в воздушном пространстве области было уничтожено 1896 БПЛА, что составляет около четверти всех беспилотников, атаковавших регионы вне зоны СВО. Общий показатель по этим атакам превысил 7,3 тысячи.