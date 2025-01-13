Автомобиль в Белгородской области сгорел после удара БПЛА, ещё один дрон взорвался

Напомним, что Белгородская область стала лидером среди российских регионов по количеству сбитых украинских дронов самолётного типа. В 2024 году в воздушном пространстве области было уничтожено 1896 БПЛА, что составляет около четверти всех беспилотников, атаковавших регионы вне зоны СВО. Общий показатель по этим атакам превысил 7,3 тысячи.