bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 09:06

Published 13 января, 09:06

Modified 13 января, 09:08

Updated 13 января, 09:08

Белгородская область вновь под ударом БПЛА

Автомобиль в Белгородской области сгорел после удара БПЛА, ещё один дрон взорвался

13 января 2025, 09:06
Фото: 1MI. Белгородская область вновь под ударом БПЛА

ВСУ атаковали дронами три населённых пункта в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Под удар попали не только автомобили, но и частный дом. Где произошли атаки БПЛА?

В селе Новое Волоконовского района FPV-дрон повредил припаркованный у дома легковой автомобиль. В результате взрыва разрушены забор и теплица на участке.

В селе Лозовое Белгородского района беспилотник атаковал частный дом. Пробита кровля, повреждён забор.

В хуторе Балки Шебекинского округа в результате удара БПЛА загорелся автомобиль. Транспорт полностью уничтожен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что Белгородская область стала лидером среди российских регионов по количеству сбитых украинских дронов самолётного типа. В 2024 году в воздушном пространстве области было уничтожено 1896 БПЛА, что составляет около четверти всех беспилотников, атаковавших регионы вне зоны СВО. Общий показатель по этим атакам превысил 7,3 тысячи.

Белгородская область в 2024 году чаще других подвергалась атакам украинских БПЛА
Узнать подробнее
Читайте также:
Раненых стало больше: появились новые подробности об атаке в Белгородской областиМирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА в белгородском приграничьеДва белгородца получили ранения при атаке дрона на перекрёстке Черемошное-Октябрьский
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика