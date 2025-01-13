А зима ли сейчас? Белгородцы заметили январские анютины глазки и подснежники (фото)

Posted 13 января, 08:01
Published 13 января, 08:01
Modified 13 января, 08:01
Updated 13 января, 08:01
Январь 2025 года уже успел отличиться необычайно тёплой погодой, из-за чего синоптики стали называть зиму весной. И не зря: жители Старого Оскола заметили в преддверии старого Нового года подснежники, которые обычно начинают цвести в марте или апреле.
Похожую картину заметили и жители областного центра: одна белгородка прислала фотографию распустившихся анютиных глазок, которые зацвели у неё во дворе по улице Железнодорожной.
При этом ранее синоптики и метеорологи отмечали, что выпадение снега ещё возможно, однако это не сможет сильно повлиять на сложившуюся ситуацию — вскоре снежный покров может растаять.
Напомним, что в мае прошлого года в регионе объявляли режим ЧС из-за заморозков, а осенью неожиданно зацвели каштаны, что может сильно повредить деревьям.