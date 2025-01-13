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Posted 13 января, 08:01

Published 13 января, 08:01

Modified 13 января, 08:01

Updated 13 января, 08:01

Подснежники в Белгородской области появились раньше времени

А зима ли сейчас? Белгородцы заметили январские анютины глазки и подснежники (фото)

13 января 2025, 08:01
Фото: bel.ru. Подснежники в Белгородской области появились раньше времени

В Белгородской области появились подснежники и зацвели анютины глазки

Сюжет
Фотофакт
Белгородцев продолжает удивлять зимняя погода, которая больше похожа на весеннюю. Теперь в регионе не только тепло — жители заметили подснежники и распустившиеся анютины глазки.

Январь 2025 года уже успел отличиться необычайно тёплой погодой, из-за чего синоптики стали называть зиму весной. И не зря: жители Старого Оскола заметили в преддверии старого Нового года подснежники, которые обычно начинают цвести в марте или апреле.

Январские подснежники в Старом Осколе
Январские подснежники в Старом Осколе. Фото: Telegram-канал «ОК! Старый Оскол»

Похожую картину заметили и жители областного центра: одна белгородка прислала фотографию распустившихся анютиных глазок, которые зацвели у неё во дворе по улице Железнодорожной.

Распустившиеся в январе анютины глазки
Распустившиеся в январе анютины глазки
Распустившиеся в январе анютины глазки. Фото: Telegram-канал «Белгород № 1. Люди»

При этом ранее синоптики и метеорологи отмечали, что выпадение снега ещё возможно, однако это не сможет сильно повлиять на сложившуюся ситуацию — вскоре снежный покров может растаять.

Напомним, что в мае прошлого года в регионе объявляли режим ЧС из-за заморозков, а осенью неожиданно зацвели каштаны, что может сильно повредить деревьям.

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#Александра Склярова#Общество#Старый Оскол#Фотофакт#Подснежники#Белгород#Потепление
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