Всё охватило пламенем: руководитель зоопарка, где погибли зебры, рассказал о ЧП

Руководитель рассказал журналистам «Мира Белогорья», что около 18:00 11 января сторож заметил задымление со стороны ангаров для животных. Сотрудник зоопарка сразу направился туда, чтобы выпустить животных, но когда он туда прибыл, всё помещение уже охватило пламенем. Спасти зебр не удалось.