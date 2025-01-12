Всё охватило пламенем: руководитель зоопарка, где погибли зебры, рассказал о ЧП

Posted 12 января, 09:07
Published 12 января, 09:07
Modified 12 января, 09:09
Updated 12 января, 09:09
Пожар в Старооскольском зоопарке, где погибло пять копытных из Африки, прокомментировал исполняющий обязанности директора учреждения Павел Диденко.
Руководитель рассказал журналистам «Мира Белогорья», что около 18:00 11 января сторож заметил задымление со стороны ангаров для животных. Сотрудник зоопарка сразу направился туда, чтобы выпустить животных, но когда он туда прибыл, всё помещение уже охватило пламенем. Спасти зебр не удалось.
Прибывшие по звонку сторожа пожарные оперативно потушили огонь. Причины возгорания ещё выясняются.
Всего в происшествии скончалось пять животных, одной особи удалось сбежать, сейчас её поимкой занимаются специалисты ветстанции и сотрудники зоопарка. Сегодня для посетителей учреждение закрыто.