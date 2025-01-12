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Posted 12 января, 09:07

Published 12 января, 09:07

Modified 12 января, 09:09

Updated 12 января, 09:09

Директор Старооскольского зоопарка рассказал о пожаре, где погибло пять зебр

Всё охватило пламенем: руководитель зоопарка, где погибли зебры, рассказал о ЧП

12 января 2025, 09:07
Фото: Скриншот из сюжета «Мира Белогорья».

Директор Старооскольского зоопарка рассказал о пожаре, где погибло пять зебр

Сюжет
Пожар
Около 6 часов вечера 11 января сторож Старооскольского зоопарка заметил возгорание у тента с зебрами. Он попытался выпустить животных, но спасти их не удалось.

Пожар в Старооскольском зоопарке, где погибло пять копытных из Африки, прокомментировал исполняющий обязанности директора учреждения Павел Диденко.

Руководитель рассказал журналистам «Мира Белогорья», что около 18:00 11 января сторож заметил задымление со стороны ангаров для животных. Сотрудник зоопарка сразу направился туда, чтобы выпустить животных, но когда он туда прибыл, всё помещение уже охватило пламенем. Спасти зебр не удалось.

Прибывшие по звонку сторожа пожарные оперативно потушили огонь. Причины возгорания ещё выясняются.

Всего в происшествии скончалось пять животных, одной особи удалось сбежать, сейчас её поимкой занимаются специалисты ветстанции и сотрудники зоопарка. Сегодня для посетителей учреждение закрыто.

Видео: Скриншот из сюжета «Мира Белогорья».
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#Алёна Мальцева#Видео#Белгородская область#Старый Оскол#Пожар#Возгорание#Старооскольский зоопарк
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