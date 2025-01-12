В Старом Осколе нашли избежавшую пожара зебру? Что рассказали в зоопарке

Posted 12 января, 08:37
Published 12 января, 08:37
Modified 12 января, 08:39
Updated 12 января, 08:39
Сбежавшую после пожара в Старооскольском зоопарке Белгородской области поймали? В комментариях под последней публикацией по теме Бел.Ру в Telegram-канале якобы официальный аккаунт администрации Старооскольского округа уточнил, что животное уже поймали. Однако данное сообщение не удалось найти в официальных источниках.
Журналистка Бел.Ру связалась с зоопарком и администрацией округа. В первом случае заявили, что сейчас животного в учреждении нет, а во втором — что данные могут подтвердить только в зоопарке. В управлении ветеринарии региона, которое тоже занималось поимкой выжившей в пожаре, на выходных на звонки вовсе не отвечают.
11 января на территории зоопарка в хуторе Чумаки произошёл пожар. Огонь охватил тентовое сооружение и распространился на площадь 60 квадратных метров. В происшествии погибло пять зебр, а одной удалось сбежать. Её поимкой занимаются сотрудники зоопарка и специалисты ветеринарной станции.