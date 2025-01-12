В Старом Осколе нашли избежавшую пожара зебру? Что рассказали в зоопарке

Журналистка Бел.Ру связалась с зоопарком и администрацией округа. В первом случае заявили, что сейчас животного в учреждении нет, а во втором — что данные могут подтвердить только в зоопарке. В управлении ветеринарии региона, которое тоже занималось поимкой выжившей в пожаре, на выходных на звонки вовсе не отвечают.