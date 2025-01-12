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Posted 12 января, 08:37

Published 12 января, 08:37

Modified 12 января, 08:39

Updated 12 января, 08:39

В Старом Осколе нашли избежавшую пожара зебру? Что рассказали в зоопарке

В Старом Осколе нашли избежавшую пожара зебру? Что рассказали в зоопарке

12 января 2025, 08:37
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Зоопарк
Выжившую в пожаре в зоопарке зебру удалось поймать, сообщила Бел.Ру якобы администрация Старого Оскола. Что ответили в самом Старооскольском зоопарке?

Сбежавшую после пожара в Старооскольском зоопарке Белгородской области поймали? В комментариях под последней публикацией по теме Бел.Ру в Telegram-канале якобы официальный аккаунт администрации Старооскольского округа уточнил, что животное уже поймали. Однако данное сообщение не удалось найти в официальных источниках.

Журналистка Бел.Ру связалась с зоопарком и администрацией округа. В первом случае заявили, что сейчас животного в учреждении нет, а во втором — что данные могут подтвердить только в зоопарке. В управлении ветеринарии региона, которое тоже занималось поимкой выжившей в пожаре, на выходных на звонки вовсе не отвечают.

11 января на территории зоопарка в хуторе Чумаки произошёл пожар. Огонь охватил тентовое сооружение и распространился на площадь 60 квадратных метров. В происшествии погибло пять зебр, а одной удалось сбежать. Её поимкой занимаются сотрудники зоопарка и специалисты ветеринарной станции.

Одной зебре удалось выжить при пожаре в Старооскольском зоопарке
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Старый Оскол#Зоопарк#Пожар#Животные#Старооскольский зоопарк#Эксклюзив
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