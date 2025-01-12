Сбежавшую из-за пожара в зоопарке под Белгородом зебру нашли

Posted 12 января, 09:59
Published 12 января, 09:59
Modified 12 января, 10:01
Updated 12 января, 10:01
Вчера примерно в 18:00 в Старооскольском зоопарке загорелся ангар для зебр. Изначально считалось, что в происшествии погибло шесть копытных, но одно животное заметили на свободе.
Как сообщают местные Telegram-каналы, зебру поймали. Подробностей о состоянии животного пока нет.
Исполняющий обязанности директора зоопарка Павел Диденко рассказал корреспондентам, что задымление в районе ангара для животных заметил сторож учреждения. Мужчина попытался выпустить животных из горящего тента, но пламя слишком быстро распространилось и помешало открыть путь африканским лошадям. Погибло пять копытных. Причины происшествия ещё устанавливаются.