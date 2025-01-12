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Posted 12 января, 09:59

Published 12 января, 09:59

Modified 12 января, 10:01

Updated 12 января, 10:01

Сбежавшую из-за пожара в зоопарке под Белгородом зебру нашли

Сбежавшую из-за пожара в зоопарке под Белгородом зебру нашли

12 января 2025, 09:59
Фото: Telegram-канал «ЧП Оскол».
Сюжет
Зоопарк
Специалисты нашли выжившую после пожара зебру из Старооскольского зоопарка. Подробностей о состоянии животного нет. Всего из-за пламени погибло пять животных.

Вчера примерно в 18:00 в Старооскольском зоопарке загорелся ангар для зебр. Изначально считалось, что в происшествии погибло шесть копытных, но одно животное заметили на свободе.

Как сообщают местные Telegram-каналы, зебру поймали. Подробностей о состоянии животного пока нет.

Исполняющий обязанности директора зоопарка Павел Диденко рассказал корреспондентам, что задымление в районе ангара для животных заметил сторож учреждения. Мужчина попытался выпустить животных из горящего тента, но пламя слишком быстро распространилось и помешало открыть путь африканским лошадям. Погибло пять копытных. Причины происшествия ещё устанавливаются.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Старый Оскол#Зоопарк#Пожар#Животные
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