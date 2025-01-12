Сбежавшую из-за пожара в зоопарке под Белгородом зебру нашли

Исполняющий обязанности директора зоопарка Павел Диденко рассказал корреспондентам, что задымление в районе ангара для животных заметил сторож учреждения. Мужчина попытался выпустить животных из горящего тента, но пламя слишком быстро распространилось и помешало открыть путь африканским лошадям. Погибло пять копытных. Причины происшествия ещё устанавливаются.