Раненых стало больше: появились новые подробности об атаке в Белгородской области

Posted 12 января, 17:48
Published 12 января, 17:48
Modified 12 января, 17:50
Updated 12 января, 17:50
При сегодняшней атаке БПЛА на авто в Грайворонском округе пострадали два человека. Ранее речь шла только о женщине, которая находилась в машине.
Однако пострадал и её муж — он сам обратился за врачебной помощью. Известно, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, также у него изранено лицо.
Всего в результате удара беспилотника повреждено три машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Таким образом, число пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области за сутки выросло до трёх человек. Пострадала также ещё одна женщина, но при другом налёте дрона. Происшествие случилось тоже в Грайворонском округе.
Всего за выходные в приграничном регионе различные ранения получили пять человек. Ещё двое пострадали в субботу, 11 января. Мужчины тоже попали под удар дрона по автомобилю, произошло это в Белгородском районе.