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Posted 12 января, 17:48

Published 12 января, 17:48

Modified 12 января, 17:50

Updated 12 января, 17:50

Также при атаке повреждено три автомобиля

Раненых стало больше: появились новые подробности об атаке в Белгородской области

12 января 2025, 17:48
Фото: 1MI. Также при атаке повреждено три автомобиля

Число пострадавших при атаке БПЛА в белгородском приграничье выросло до двух

Сюжет
Приграничье
Ранее сообщалось, что при атаке в Дунайке пострадала женщина. Однако помощь медиков понадобилась ещё одному человеку. Какие ещё подробности стали известны?

При сегодняшней атаке БПЛА на авто в Грайворонском округе пострадали два человека. Ранее речь шла только о женщине, которая находилась в машине.

Однако пострадал и её муж — он сам обратился за врачебной помощью. Известно, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, также у него изранено лицо.

Всего в результате удара беспилотника повреждено три машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Таким образом, число пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области за сутки выросло до трёх человек. Пострадала также ещё одна женщина, но при другом налёте дрона. Происшествие случилось тоже в Грайворонском округе.

Всего за выходные в приграничном регионе различные ранения получили пять человек. Ещё двое пострадали в субботу, 11 января. Мужчины тоже попали под удар дрона по автомобилю, произошло это в Белгородском районе.

Дрон вновь атаковал один из районов Белгородской области: ранена женщина
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