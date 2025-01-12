Одной зебре удалось выжить при пожаре в Старооскольском зоопарке

Старооскольский зоопарк находится в хуторе Чумаки. Он работает с 2008 года. В нём живут особи, которые родились в неволе, закончили карьеру в цирках. Также в зоопарке забирают и лечат больных животных. Всего тут можно встретить более 60 видов разных представителей фауны со всего мира.