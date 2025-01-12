Одной зебре удалось выжить при пожаре в Старооскольском зоопарке

Posted 12 января, 07:33
Published 12 января, 07:33
Modified 12 января, 07:35
Updated 12 января, 07:35
Вчера, 11 января, в Старооскольском округе Белгородской области загорелся тент на территории зоопарка. По первым данным, из-за огня погибло шесть зебр, но уже 12 января стало известно, что одно животное спаслось. Зебру заметили бегающей по городу. Её сейчас ловят сотрудники зоопарка и специалисты ветеринарной станции.
Из-за чего произошло возгорание — неизвестно. Огонь распространился от тентового сооружения по площади 60 квадратных метров.
Старооскольский зоопарк находится в хуторе Чумаки. Он работает с 2008 года. В нём живут особи, которые родились в неволе, закончили карьеру в цирках. Также в зоопарке забирают и лечат больных животных. Всего тут можно встретить более 60 видов разных представителей фауны со всего мира.
Также в Белгороде погибла капибара Рудольф, которую подарил Московский зоопарк. У грызуна из-за стресса развился рак. Спасти его не удалось.