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Posted 12 января, 07:33

Published 12 января, 07:33

Modified 12 января, 07:35

Updated 12 января, 07:35

Фото с места пожара в зоопарке

Одной зебре удалось выжить при пожаре в Старооскольском зоопарке

12 января 2025, 07:33
Фото: МЧС по Белгородской области. Фото с места пожара в зоопарке
Сюжет
Зоопарк
11 января из-за пожара в Старооскольском зоопарке погибло пять зебр, одной удалось спастись. Животное сейчас бегает на свободе, её пытаются поймать.

Вчера, 11 января, в Старооскольском округе Белгородской области загорелся тент на территории зоопарка. По первым данным, из-за огня погибло шесть зебр, но уже 12 января стало известно, что одно животное спаслось. Зебру заметили бегающей по городу. Её сейчас ловят сотрудники зоопарка и специалисты ветеринарной станции.

Из-за чего произошло возгорание — неизвестно. Огонь распространился от тентового сооружения по площади 60 квадратных метров.

Старооскольский зоопарк находится в хуторе Чумаки. Он работает с 2008 года. В нём живут особи, которые родились в неволе, закончили карьеру в цирках. Также в зоопарке забирают и лечат больных животных. Всего тут можно встретить более 60 видов разных представителей фауны со всего мира.

Это не первый случай гибели животных в зоопарках Белгородской области. В Белгороде из-за обстрелов в марте 2024 года погибла кенгуру Гранди. В зоопарке заявили, что в честь погибшей установят памятник.

Также в Белгороде погибла капибара Рудольф, которую подарил Московский зоопарк. У грызуна из-за стресса развился рак. Спасти его не удалось.

В Старооскольском зоопарке при пожаре погибли шесть зебр
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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Старый Оскол#Зоопарк#Пожар#Старооскольский округ#Гибель животных
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