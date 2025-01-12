Мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА в белгородском приграничье

Также в хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали частный дом, есть повреждения крыши, окон и автомобиля. В Белгородском районе, в посёлке Малиновка, беспилотник взорвался неподалеку от частного дома, повредив окна, крышу, фасад, а также гараж и забор. В селе Ясные Зори беспилотник повредил остекление и фасад административного здания. Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон повредил стекла и забор жилого дома. Об атаках сообщил губернатор региона.