Мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА в белгородском приграничье

Posted 12 января, 10:26
Published 12 января, 10:26
Modified 12 января, 10:28
Updated 12 января, 10:28
В результате сегодняшних атак беспилотников ВСУ на пять населённых пунктов Белгородской области один мирный житель получил ранения. В Грайворонском округе, в селе Головчино, женщину с осколочными ранениями груди доставили в городскую больницу №2 в Белгорода.
Также в хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали частный дом, есть повреждения крыши, окон и автомобиля. В Белгородском районе, в посёлке Малиновка, беспилотник взорвался неподалеку от частного дома, повредив окна, крышу, фасад, а также гараж и забор. В селе Ясные Зори беспилотник повредил остекление и фасад административного здания. Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон повредил стекла и забор жилого дома. Об атаках сообщил губернатор региона.
За сутки в Белгородской области шесть районов попали под обстрелы, из-за которых два мирных жителя получили ранения.