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Posted 12 января, 10:26

Published 12 января, 10:26

Modified 12 января, 10:28

Updated 12 января, 10:28

Мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА в белгородском приграничье

Мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА в белгородском приграничье

12 января 2025, 10:26
Фото: Соцсети губернатора.
Сюжет
Повреждения
В Белгородской области пять поселений атаковали беспилотники ВСУ, в результате пострадала одна женщина.

В результате сегодняшних атак беспилотников ВСУ на пять населённых пунктов Белгородской области один мирный житель получил ранения. В Грайворонском округе, в селе Головчино, женщину с осколочными ранениями груди доставили в городскую больницу №2 в Белгорода.

Также в хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона атаковали частный дом, есть повреждения крыши, окон и автомобиля. В Белгородском районе, в посёлке Малиновка, беспилотник взорвался неподалеку от частного дома, повредив окна, крышу, фасад, а также гараж и забор. В селе Ясные Зори беспилотник повредил остекление и фасад административного здания. Кроме того, в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон повредил стекла и забор жилого дома. Об атаках сообщил губернатор региона.

За сутки в Белгородской области шесть районов попали под обстрелы, из-за которых два мирных жителя получили ранения.

Фото: Соцсети губернатора
Двое пострадавших в белгородском приграничье: ВСУ атаковали шесть районов за сутки
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Пострадавшие#Повреждения#ВСУ#Беспилотники
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