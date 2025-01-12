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Posted 12 января, 07:52

Published 12 января, 07:52

Modified 12 января, 07:54

Updated 12 января, 07:54

В Белгородской области из-за обстрелов за сутки ранено двое мужчин

Двое пострадавших в белгородском приграничье: ВСУ атаковали шесть районов за сутки

12 января 2025, 07:52
Фото: 1MI.

В Белгородской области из-за обстрелов за сутки ранено двое мужчин

Сюжет
ВСУ
Шесть населённых пунктов Белгородской области попали под атаки ВСУ за прошедшие сутки. Двое мужчин пострадали.

Белгородский район за сутки несколько раз обстреляли и атаковали беспилотники ВСУ. В некоторых населённых пунктах обошлось без последствий. Но один беспилотник упал на перекрёстке дорог Черемошное — Октябрьский. Пострадали двое мужчин. Повреждены квартира и два автомобиля.

В Борисовском районе беспилотники атаковали Борисовку и Цаповку. Четыре из них были сбиты. В Борисовке последствия выявили в коммерческом здании.

В Волоконовском районе после трёх артобстрелов в хуторе Старый разрушения не выявили.

В Грайворонском округе были зафиксированы атаки на Горьковский, Новостроевку-Вторую, Козинку, Пороз и Сподарюшино. Без последствий.

В Краснояружском районе атакованы населённые пункты Прилесье, Графовка, Демидовка и Колотиловка. Один из 19 снарядов повредил объект связи.

В Шебекинском округе ВСУ попытались атаковать Муром, Новую Таволжанку, Середу, хутора Марьино и Мухин. После сброса взрывчатки с дронов повреждены два нежилых здания, сообщает Гладков.

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