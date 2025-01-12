Двое пострадавших в белгородском приграничье: ВСУ атаковали шесть районов за сутки

Posted 12 января, 07:52
Published 12 января, 07:52
Modified 12 января, 07:54
Updated 12 января, 07:54
Белгородский район за сутки несколько раз обстреляли и атаковали беспилотники ВСУ. В некоторых населённых пунктах обошлось без последствий. Но один беспилотник упал на перекрёстке дорог Черемошное — Октябрьский. Пострадали двое мужчин. Повреждены квартира и два автомобиля.
В Борисовском районе беспилотники атаковали Борисовку и Цаповку. Четыре из них были сбиты. В Борисовке последствия выявили в коммерческом здании.
В Волоконовском районе после трёх артобстрелов в хуторе Старый разрушения не выявили.
В Грайворонском округе были зафиксированы атаки на Горьковский, Новостроевку-Вторую, Козинку, Пороз и Сподарюшино. Без последствий.
В Краснояружском районе атакованы населённые пункты Прилесье, Графовка, Демидовка и Колотиловка. Один из 19 снарядов повредил объект связи.
В Шебекинском округе ВСУ попытались атаковать Муром, Новую Таволжанку, Середу, хутора Марьино и Мухин. После сброса взрывчатки с дронов повреждены два нежилых здания, сообщает Гладков.