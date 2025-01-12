Двое пострадавших в белгородском приграничье: ВСУ атаковали шесть районов за сутки

Белгородский район за сутки несколько раз обстреляли и атаковали беспилотники ВСУ. В некоторых населённых пунктах обошлось без последствий. Но один беспилотник упал на перекрёстке дорог Черемошное — Октябрьский. Пострадали двое мужчин. Повреждены квартира и два автомобиля.