Дроны, разрушения, пострадавшие, гибель зебр: итоги дня в Белгородской области

Posted 12 января, 15:30
Published 12 января, 15:30
Modified 12 января, 15:30
Updated 12 января, 15:30
12 января сразу пять населённых пунктов Белгородской области попали под атаки беспилотников. В Грайворонском округе, в селе Головчино, женщина получила осколочные ранения грудной клетки. Её доставили в горбольницу №2 Белгорода.
В хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона нанесли удар по частному дому, в результате чего были повреждены крыша, окна и автомобиль. В Белгородском районе, в посёлке Малиновка, один из беспилотников взорвался рядом с домом, повредив окна, крышу, фасад, а также гараж и забор. В селе Ясные Зори дрон повредил остекление и фасад административного здания. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района из-за беспилотника повреждены стекла и забор жилого дома.
Возгорание заметил сторож зоопарка, он сразу побежал к ангару, чтобы выпустить животных, но когда он подошёл, помещение уже полностью охватило пламя, спасти зебр не удалось, рассказал исполняющий обязанности директора Павел Диденко.
В связи с происшествием зоопарк сегодня был закрыт для посетителей. Причины пожара ещё устанавливаются.
В посёлке Борисовка дрон взорвался на территории коммерческого объекта, повредив входную группу, техническое оборудование и автомобиль.
В селе Берёзовка беспилотник повредил фасад жилого дома, выбив окна, и два автомобиля.
В селе Зозули FPV-дрон атаковал автомобиль, выбив лобовое стекло, сообщил Вячеслав Гладков.