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Posted 12 января, 15:30

Published 12 января, 15:30

Modified 12 января, 15:30

Updated 12 января, 15:30

Дроны, разрушения, пострадавшие, гибель зебр: итоги дня в Белгородской области

Дроны, разрушения, пострадавшие, гибель зебр: итоги дня в Белгородской области

12 января 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Приграничье
Массовые атаки беспилотников ВСУ, пострадавшая женщина и пожар в зоопарке Старого Оскола, унесший жизни пяти животных.

Мирная жительница получила осколочные ранения из-за атаки дрона под Белгородом

12 января сразу пять населённых пунктов Белгородской области попали под атаки беспилотников. В Грайворонском округе, в селе Головчино, женщина получила осколочные ранения грудной клетки. Её доставили в горбольницу №2 Белгорода.

В хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона нанесли удар по частному дому, в результате чего были повреждены крыша, окна и автомобиль. В Белгородском районе, в посёлке Малиновка, один из беспилотников взорвался рядом с домом, повредив окна, крышу, фасад, а также гараж и забор. В селе Ясные Зори дрон повредил остекление и фасад административного здания. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района из-за беспилотника повреждены стекла и забор жилого дома.

Мирная жительница пострадала из-за атаки БПЛА в белгородском приграничье
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Пожар в Старооскольском зоопарке унёс жизни пяти зебр

Возгорание заметил сторож зоопарка, он сразу побежал к ангару, чтобы выпустить животных, но когда он подошёл, помещение уже полностью охватило пламя, спасти зебр не удалось, рассказал исполняющий обязанности директора Павел Диденко.

Пять копытных погибли, а одной удалось спастись. Она сбежала из учреждения, но специалисты уже нашли животное.

В связи с происшествием зоопарк сегодня был закрыт для посетителей. Причины пожара ещё устанавливаются.

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Ещё одна атака дронов ВСУ: в Борисовском районе повреждения выявили в коммерческом здании

В посёлке Борисовка дрон взорвался на территории коммерческого объекта, повредив входную группу, техническое оборудование и автомобиль.

В селе Берёзовка беспилотник повредил фасад жилого дома, выбив окна, и два автомобиля.

В селе Зозули FPV-дрон атаковал автомобиль, выбив лобовое стекло, сообщил Вячеслав Гладков.

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