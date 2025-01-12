Дроны, разрушения, пострадавшие, гибель зебр: итоги дня в Белгородской области

В хуторе Плотвянка Волоконовского района два FPV-дрона нанесли удар по частному дому, в результате чего были повреждены крыша, окна и автомобиль. В Белгородском районе, в посёлке Малиновка, один из беспилотников взорвался рядом с домом, повредив окна, крышу, фасад, а также гараж и забор. В селе Ясные Зори дрон повредил остекление и фасад административного здания. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района из-за беспилотника повреждены стекла и забор жилого дома.