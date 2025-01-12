Дрон вновь атаковал один из районов Белгородской области: ранена женщина

Posted 12 января, 16:13
Published 12 января, 16:13
Modified 12 января, 16:15
Updated 12 января, 16:15
Вечером 12 января стало известно, что число пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области за сутки выросло. Ранена женщина.
Происшествие случилось в грайворнской Дунайке. Пострадавшая ехала в автомобиле, когда его атаковал дрон.
Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение лица. Её везут в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Днём при другой атаке ВСУ пострадала ещё одна женщина. Происшествие тоже случилось в Грайворонском округе, но в другом селе. Женщину передали врачам с осколочным ранением.
Также под удар 12 января попали Белгородский, Вололконовский, Борисовский и Краснояружский районы. В этих случаях обошлось без пострадавших, но разрушения есть в домах, повреждены авто.
Накануне, 11 января, атакам подверглись шесть районов Белгородской области.