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Posted 12 января, 16:13

Published 12 января, 16:13

Modified 12 января, 16:15

Updated 12 января, 16:15

Две женщины пострадали в Грайворонском округе

Дрон вновь атаковал один из районов Белгородской области: ранена женщина

12 января 2025, 16:13
Фото: 1MI. Две женщины пострадали в Грайворонском округе

Женщина ранена после атаки дрона на авто в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Пострадавшую везут в больницу. Где случилось происшествие и что ещё известно?

Вечером 12 января стало известно, что число пострадавших от атак ВСУ в Белгородской области за сутки выросло. Ранена женщина.

Происшествие случилось в грайворнской Дунайке. Пострадавшая ехала в автомобиле, когда его атаковал дрон.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение лица. Её везут в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Днём при другой атаке ВСУ пострадала ещё одна женщина. Происшествие тоже случилось в Грайворонском округе, но в другом селе. Женщину передали врачам с осколочным ранением.

Также под удар 12 января попали Белгородский, Вололконовский, Борисовский и Краснояружский районы. В этих случаях обошлось без пострадавших, но разрушения есть в домах, повреждены авто.

Накануне, 11 января, атакам подверглись шесть районов Белгородской области.

Двое пострадавших в белгородском приграничье: ВСУ атаковали шесть районов за сутки
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