Держим санки и ледянки дома: снег порадует белгородцев ещё не скоро

В прошлом году синоптики на 13 января обещали аж -24 градуса по Цельсию ночью и -19 днём. Звучит жутковато, учитывая, что всего спустя год в эту же дату не обещают даже минуса. Но в 2024 году не была и самая зима. Такой принято считать зиму 1953–1954 годов, а вот абсолютный рекордсмен мороза в регионе — -37,7 градусов по Цельсию — был в декабре 1987. Такую температуру зафиксировали в Старом Осколе.