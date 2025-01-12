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Posted 12 января, 13:47

Published 12 января, 13:47

Modified 12 января, 13:49

Updated 12 января, 13:49

Держим санки и ледянки дома: снег порадует белгородцев ещё не скоро

Держим санки и ледянки дома: снег порадует белгородцев ещё не скоро

12 января 2025, 13:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Новая рабочая неделя 2025 года порадует теплолюбивых белгородцев, но расстроит тех, кто в настроении на зимние забавы.

Ждать ли настоящей зимней погоды белгородцам в ближайшее время? По данным службы Росгидромета — нет.

Сегодня, 12 января, в столице Белгородской области +1 градус по Цельсию. Скорость ветра всего 2 м/с. Влажность на уровне 68% с переменной облачностью. Атмосферное давление — 766 миллиметра ртутного столба.

В ближайшую неделю не ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха не опустится ниже -4 градусов по Цельсию. Однако на конец недели синоптики обещают немного осадков в виде дождя. Минусовая температура днём ожидается только во вторник.

В прошлом году синоптики на 13 января обещали аж -24 градуса по Цельсию ночью и -19 днём. Звучит жутковато, учитывая, что всего спустя год в эту же дату не обещают даже минуса. Но в 2024 году не была и самая зима. Такой принято считать зиму 1953–1954 годов, а вот абсолютный рекордсмен мороза в регионе — -37,7 градусов по Цельсию — был в декабре 1987. Такую температуру зафиксировали в Старом Осколе.

Но текущий 2025 год тёплым тоже не назовёшь. Самой «летней» зимой считают сезон 2019-2020, а абсолютный максимум зарегистрировали аж в феврале 1990 года — +12,7 градусов по Цельсию.

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#Алёна Мальцева#Погода#Зима#Белгород#Холодная погода
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