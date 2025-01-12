День образования Белгородской области отметили с пивом «Укрытие»: итоги недели

Каждый год 6 января в Белгородской области отмечается День образования региона, который был законодательно утвержден только в феврале 2023 года. 6-го числа в 1954 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Белгородской области. В её состав вошли 23 района из Курской области и восемь — из Воронежской. На данный момент в регионе насчитывается 13 районов и девять округов, включая Белгород.