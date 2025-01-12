День образования Белгородской области отметили с пивом «Укрытие»: итоги недели

Posted 12 января, 12:16
Published 12 января, 12:16
Modified 12 января, 12:18
Updated 12 января, 12:18
В Белгородской агломерации, несмотря на заявления о повышении стоимости проезда до 25 рублей по карте и 30 наличкой с 2025 года, цены на проезд в общественном транспорте остались без изменений — 20 рублей безналичным способом и 25 рублей — наличными.
Почему так происходит? Как сообщил 3 января глава регионального минтранса Сергей Евтушенко, вопрос изменения тарифов всё ещё обсуждается. Такую задержку чиновник объяснил некими экономическими факторами и инфляцией.
Он добавил, что тарифы в регионе не пересматривались с 2019 года, в то время как расходы перевозчиков увеличились. Напомним, что реальная стоимость перевозки одного пассажира по Белгороду и Белгородской области, по словам вице-губернатора Владимира Базарова, — 58 рублей.
Каждый год 6 января в Белгородской области отмечается День образования региона, который был законодательно утвержден только в феврале 2023 года. 6-го числа в 1954 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Белгородской области. В её состав вошли 23 района из Курской области и восемь — из Воронежской. На данный момент в регионе насчитывается 13 районов и девять округов, включая Белгород.
По данным на 2024 год, в регионе проживает около 1,5 млн человек.
За 6 января в соседней с Белгородской Курской области десять раз объявляли ракетную опасность. Сбито две ракеты и девять беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях не было.
ВСУ накануне пошли в контратаку в направлении Большого Солдатского. По мнению военных экспертов, целью противника было остановить наступление российских войск на курском направлении. Основные силы противника уничтожили у хутора Бердин, ВСУ потеряли свыше 150 бойцов за сутки и около 500 военных за всё время январского контрнаступления, по данным МО РФ.
Одна из местных жительниц обратилась к губернатору в комментариях, где пожаловалась на подпись на банке напитка: укрытия, в честь которых напиток и назван, служат для защиты жителей, а ассоциация с алкоголем в данном случае неуместна. Валентин Демидов, мэр Белгорода, посоветовал ей обратиться в Роспотребнадзор для рассмотрения вопроса о допустимости названия «Укрытие». На это белгородка ответила, что мэру следует самому «навести порядок» в городе.
Стоит отметить, что не все белгородцы разделяют такую позицию о названии алкогольного напитка и среди жителей региона мнения по этому поводу разделились.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывает мнение, что специальная военная операция может завершиться в 2025 году. Он утверждает, что существует лишь два сценария завершения боевых действий: либо мирное соглашение, либо полное уничтожение одной из сторон конфликта.
Также, по мнению Орбана, возможность мирного разрешения конфликта может усилиться с возвращением Дональда Трампа на пост президента США. Трамп заявил, что готов решить ситуацию, если вновь займет этот пост.
Эксперты и политики продолжают обсуждать возможные пути завершения конфликта, однако точные сроки остаются под вопросом. Подробнее о ситуации вокруг слухов — в материале Бел.Ру.