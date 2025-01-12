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Posted 12 января, 13:28

Published 12 января, 13:28

Modified 12 января, 13:30

Updated 12 января, 13:30

Беспилотники вновь атаковали белгородское приграничье

Беспилотники вновь атаковали белгородское приграничье

12 января 2025, 13:28
Фото: Соцсети губернатора.
Сюжет
Приграничье
Борисовский район попал под атаку сразу нескольких дронов. Предварительно обошлось без пострадавших.

ВСУ нанесли удары по территории Борисовского района Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

В посёлке Борисовка дрон взорвался на территории коммерческого объекта. В результате повреждена входная группа и техническое оборудование в здании, а также легковой автомобиль.

Село Берёзовка тоже подверглось атаке беспилотника. В одном из жилых домов выбиты окна, а фасад повреждён. Кроме того, у двух легковых автомобилей были повреждены кузова и остекление.

В селе Зозули FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего у транспортного средства было выбито лобовое стекло, сообщает Вячеслав Гладков.

Фото: Соцсети губернатора
Двое пострадавших в белгородском приграничье: ВСУ атаковали шесть районов за сутки
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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