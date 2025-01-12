Беспилотники вновь атаковали белгородское приграничье

Posted 12 января, 13:28
Published 12 января, 13:28
Modified 12 января, 13:30
Updated 12 января, 13:30
ВСУ нанесли удары по территории Борисовского района Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
В посёлке Борисовка дрон взорвался на территории коммерческого объекта. В результате повреждена входная группа и техническое оборудование в здании, а также легковой автомобиль.
Село Берёзовка тоже подверглось атаке беспилотника. В одном из жилых домов выбиты окна, а фасад повреждён. Кроме того, у двух легковых автомобилей были повреждены кузова и остекление.
В селе Зозули FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего у транспортного средства было выбито лобовое стекло, сообщает Вячеслав Гладков.