Выпустили 44 снаряда, 16 БПЛА: за сутки при обстрелах ВСУ пострадали три белгородца

В Белгородском районе Дубовое, Майский, Малиновка, Политотдельский, Репное, Севрюково, Черемошное и Ясные Зори попали под атаку десятка украинских беспилотников. Семь из них удалось сбить. Кроме того, различные частичные повреждения получили пять жилых домов, придомовая постройка, авто и автобус.