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Posted 11 января, 08:50

Published 11 января, 08:50

Modified 11 января, 08:52

Updated 11 января, 08:52

Разрушения

Выпустили 44 снаряда, 16 БПЛА: за сутки при обстрелах ВСУ пострадали три белгородца

11 января 2025, 08:50
Фото: 1MI. Разрушения

За сутки ВСУ нанесли удар по Белгородской области 44 снарядами и 16 БПЛА

Сюжет
Новости Белгорода
По официальной сводке, целями атак стали шесть муниципалитетов региона. Три человека пострадали. В некоторых населённых пунктах имеются разрушения.

За последние 24 часа ВСУ обстреляли шесть муниципалитетов Белгородской области: Белгород, Белгородский район, Валуйский округ, Волоконовский район, Грайворонский округ, Краснояружский район. Всего по региону выпущено 44 боеприпаса и 16 БПЛА.

Над областным центром дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотников. Обошлось без пострадавших.

В Белгородском районе Дубовое, Майский, Малиновка, Политотдельский, Репное, Севрюково, Черемошное и Ясные Зори попали под атаку десятка украинских беспилотников. Семь из них удалось сбить. Кроме того, различные частичные повреждения получили пять жилых домов, придомовая постройка, авто и автобус.

Есть пострадавшие — два мирных жителя и боец самообороны. Все доставлены скорой в горбольницу №2 Белгорода. Двое находятся в состоянии средней тяжести, один мужчина отправился на лечение домой.

Далее Валуйский МО, где силы ПВО сбили один беспилотник самолётного типа. Обошлось без пострадавших среди населения и повреждений имущества.

Борисовка и хутор Старый Волоконовского района также не получили никаких повреждений в плане имущества белгородцев, раненых также нет. При этом населённые пункты атакованы тремя боеприпасами и беспилотником.

В Грайворонском округе ВСУ атаковали посёлки и сёла семнадцатью снарядами в ходе шести атак. Удары нанеслись по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка и Новостроевка. Обошлось без раненых и разрушений.

За два прошедших обстрела по Краснояружскому району со стороны ВСУ нанесён удар с помощью 24 боеснарядов, трёх дронов и четырёх взрывных устройств, сброшенных с последних. Без последствий. Повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Последним стало известно об обстреле в посёлке Майский сегодня утром. Дроны ВСУ удалось сбить, но повреждены три дома.

В Майском после попытки атаки БПЛА ВСУ повреждены три частных дома, без пострадавших
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