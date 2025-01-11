«Всех обнял»: известный тяжелоатлет Михаил Кокляев проведёт в Белгороде мастер-класс

Белгородскою область посетил спортсмен Михаил Кокляев. В 2002 и 2004 годах мужчина участвовал в чемпионатах Европы, а также являлся участником национальной сборной России по тяжёлой атлетике. Кокляев первым установил рекорд России в становой тяге на 417,5 кг.