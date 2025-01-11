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Posted 11 января, 07:18

Published 11 января, 07:18

Modified 11 января, 07:20

Updated 11 января, 07:20

С 2014 года Михаил Кокляев проводит соревнования по всей России

«Всех обнял»: известный тяжелоатлет Михаил Кокляев проведёт в Белгороде мастер-класс

11 января 2025, 07:18
Фото: Telegram-канал Михаила Кокляева. С 2014 года Михаил Кокляев проводит соревнования по всей России
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Новости Белгорода
В Белгородской области пройдут соревнования и мастер-класс для детей и вернувшихся участников СВО. Кокляев поздравил белгородцев с будущим старым Новым годом.

Белгородскою область посетил спортсмен Михаил Кокляев. В 2002 и 2004 годах мужчина участвовал в чемпионатах Европы, а также являлся участником национальной сборной России по тяжёлой атлетике. Кокляев первым установил рекорд России в становой тяге на 417,5 кг.

«Знаменитый тяжелоатлет и, на самом деле, очень хороший человек. <…> Проведём вместе несколько соревнований, он проведёт мастер-класс», — рассказал Вячеслав Гладков.

Мероприятия организованы для вернувшихся с СВО белгородцев и детей. Подобные соревнования тяжелоатлет проводит с 2014 года в разных городах.

«Всем доброго утра, Белгород, Белгородская область. Всем крепкого здоровья, с наступающим старым Новым годом. Всего самого лучшего вам, друзья, в этом году и в будущем! Всех крепко обнял», — обратился к белгородцам Михаил Кокляев.
Видео: Социальные сети Вячеслава Гладкова.

Ещё один спортсмен, призёр футбольного Евро-2008 в составе сборной России, станет развивать футбол в Белгородской области. Игорь Семшов стал советником губернатора.

Игорь Семшов назначен советником губернатора Белгородской области
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