«Всех обнял»: известный тяжелоатлет Михаил Кокляев проведёт в Белгороде мастер-класс

Posted 11 января, 07:18
Published 11 января, 07:18
Modified 11 января, 07:20
Updated 11 января, 07:20
Белгородскою область посетил спортсмен Михаил Кокляев. В 2002 и 2004 годах мужчина участвовал в чемпионатах Европы, а также являлся участником национальной сборной России по тяжёлой атлетике. Кокляев первым установил рекорд России в становой тяге на 417,5 кг.
«Знаменитый тяжелоатлет и, на самом деле, очень хороший человек. <…> Проведём вместе несколько соревнований, он проведёт мастер-класс», — рассказал Вячеслав Гладков.
Мероприятия организованы для вернувшихся с СВО белгородцев и детей. Подобные соревнования тяжелоатлет проводит с 2014 года в разных городах.
«Всем доброго утра, Белгород, Белгородская область. Всем крепкого здоровья, с наступающим старым Новым годом. Всего самого лучшего вам, друзья, в этом году и в будущем! Всех крепко обнял», — обратился к белгородцам Михаил Кокляев.
Ещё один спортсмен, призёр футбольного Евро-2008 в составе сборной России, станет развивать футбол в Белгородской области. Игорь Семшов стал советником губернатора.