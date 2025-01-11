В Майском после попытки атаки БПЛА ВСУ повреждены три частных дома, без пострадавших

Posted 11 января, 06:59
Published 11 января, 06:59
Modified 11 января, 07:38
Updated 11 января, 07:38
Рано утром ВСУ попытались атаковать Белгородский район с помощью нескольких дронов. Их удалось сбить.
Обломки повредили окна и крыши в трёх домах местных жителей. Также повреждена хозпристройка. Это произошло в посёлке Майский. Без пострадавших.
Кроме того, по информации от Минобороны РФ, прошедшей ночью над территорией России дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили как минимум 85 БПЛА. Больше всего над Чёрным морем — 32 БПЛА. По 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем и 14 — над Азовским морем. В Белгородской области сбиты четыре БПЛА, два перехватили над Тамбовской областью и по одному дрону ПВО уничтожили в Крыму и в Курской области.
Вчера вечером украинские беспилотники нанесли очередной удар по территории Белгородской области. Пострадали трое человек — боец самообороны и два мирных жителя региона. Обе атаки произошли на дороге между посёлком Ясные Зори и Никольским.