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Posted 11 января, 06:59

Published 11 января, 06:59

Modified 11 января, 07:38

Updated 11 января, 07:38

Последствия обстрела ВСУ

В Майском после попытки атаки БПЛА ВСУ повреждены три частных дома, без пострадавших

11 января 2025, 06:59
Фото: 1MI. Последствия обстрела ВСУ

В Белгородском районе ВСУ предприняли новую попытку атаки с помощью дронов

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Новости Белгорода
Под Белгородом ПВО сбили несколько БПЛА. Есть повреждения в посёлке Майский, сообщает Гладков. По данным МО, ночью над регионом уничтожено 4 дрона.

Рано утром ВСУ попытались атаковать Белгородский район с помощью нескольких дронов. Их удалось сбить.

Обломки повредили окна и крыши в трёх домах местных жителей. Также повреждена хозпристройка. Это произошло в посёлке Майский. Без пострадавших.

Кроме того, по информации от Минобороны РФ, прошедшей ночью над территорией России дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили как минимум 85 БПЛА. Больше всего над Чёрным морем — 32 БПЛА. По 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем и 14 — над Азовским морем. В Белгородской области сбиты четыре БПЛА, два перехватили над Тамбовской областью и по одному дрону ПВО уничтожили в Крыму и в Курской области.

Последствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ
Последствия атаки ВСУ. Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Вчера вечером украинские беспилотники нанесли очередной удар по территории Белгородской области. Пострадали трое человек — боец самообороны и два мирных жителя региона. Обе атаки произошли на дороге между посёлком Ясные Зори и Никольским.

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