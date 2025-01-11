В Майском после попытки атаки БПЛА ВСУ повреждены три частных дома, без пострадавших

Кроме того, по информации от Минобороны РФ, прошедшей ночью над территорией России дежурные системы ПВО перехватили и уничтожили как минимум 85 БПЛА. Больше всего над Чёрным морем — 32 БПЛА. По 16 — над Воронежской областью и Краснодарским краем и 14 — над Азовским морем. В Белгородской области сбиты четыре БПЛА, два перехватили над Тамбовской областью и по одному дрону ПВО уничтожили в Крыму и в Курской области.