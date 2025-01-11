Старый Новый год: когда отмечаем, почему так называется, традиции праздника

Posted 11 января, 05:00
Published 11 января, 05:00
Modified 11 января, 05:00
Updated 11 января, 05:00
До революции Россия придерживалась юлианского календаря, тогда как большинство стран Европы использовало григорианский. Разница между этими календарями составляла 13 дней, что создавало неудобства в международных отношениях.
В 1918 году, после перехода России на григорианский календарь, день празднования Нового года был сдвинут на 1 января по новому стилю. Тем не менее многие продолжали отмечать Новый год по старому стилю, в результате чего появился старый Новый год.
Старый Новый год — праздник с короткой, но интересной историей. Он появился из-за различий в календарных системах, которые использовались в России до начала XX века.
В древности был создан юлианский календарь, основанный на астрономических расчётах египтян и разработанный римским императором Юлием Цезарем. В 1582 году папа Римский Григорий XIII внёс в него изменения — появился григорианский календарь, который быстро получил распространение в большинстве европейских стран. Россия долгое время ориентировалась на юлианский календарь, поскольку православная церковь продолжала им пользоваться, в отличие от католической.
В январе 1918 года власти СССР приняли решение перейти на григорианский календарь. Декретом был пропущен промежуток с 1 по 13 февраля, что создало различие между старым и новым стилями.
Праздник же получил название старый Новый год. Со временем он стал восприниматься как своего рода «завершающий аккорд» новогодних торжеств.
Старый Новый год празднуют в одно и то же время — с 13 на 14 января. Он не так широко отмечается, как традиционный Новый год — в ночь с 31 декабря на 1 января.
Старый Новый год всё больше становится рудиментом истории. Например, если в 2005 году его встречали 44% россиян, то в 2021 году лишь около 25%.
На старый Новый год сохраняется множество традиций и обычаев. Главный из них связан с непосредственным символом праздника. Речь, конечно же, о варениках.
На старый Новый год в некоторых регионах было принято готовить вареники с предсказаниями, которые символизировали будущее. Каждая начинка могла раскрывать тайны грядущего года.
Что же означают «сюрпризы» в варениках? Вареник с фасолью предсказывал пополнение в семье, а с сахаром — сладкую и беззаботную жизнь. Вареник с укропом обещал крепкое здоровье, а с лавровым листом — успехи в карьере. В качестве других «подарков судьбы» могли оказаться монетки (к богатству), нитки (к путешествиям), пуговицы (к обновкам), кольца (к свадьбе) и даже соль (к слёзам).
С наступлением вечера 13 января молодёжь с нетерпением наряжалась в маски и отправлялась по домам с колядками, принося веселье и радость. Колядования были важной частью праздника, продолжались они до полуночного часа. Считалось, что в это время на улицах появляется нечистая сила, поэтому в полночь песнопения прекращались, чтобы не столкнуться с чем-то потусторонним.
Однако интерес к предсказаниям не угасал, и люди продолжали искать ответы на вопросы о будущем. Например, первые увиденные на пути животные считались посланниками судьбы: если на пути попадалась овца — суженый обещал быть спокойным и мирным, а встреченная собака сулила мужа с бурным характером. Те, кто мечтал увидеть суженого во сне, ложились с гребешком под подушку, произнося загадочные слова: «Суженый-ряженый, расчеши мне голову».
Давать деньги в долг и брать кредит — считалось, что, если одолжить деньги на старый Новый год, затем не будет хватать средств. Это касается и кредитов — нужно встречать праздник с открытым кошельком, но без долгов.
Встречать старый Новый год в исключительно женской компании — такой «женский» праздник предсказывает одиночество и несчастливые события в будущем году, особенно для одиноких дам. Поэтому лучше собираться с друзьями, включая мужчин.
Старый Новый год в Белгородской области отметят с гастрономическим акцентом: в регионе вновь состоится фестиваль вареников. Праздник пройдёт 12 января в Старом Осколе.
На фестивале встретятся представители всех округов и районов региона, чтобы представить свои фирменные вареники, включая такие эксклюзивы, как вареники с квашеной капустой по-щепкински.
В программе — дегустация блюд, народные танцы и конкурсы, а также торговля угощениями. Мероприятие будет посвящено русским сказкам и главным героям былин — богатырям.
Площадь перед Центром молодёжных инициатив в Старом Осколе станет центральной точкой праздника. Там появится еловая аллея, где каждое дерево будет в уникальном стиле, но с обязательным атрибутом — вареником.