Ради безопасности: в Белгородской области пройдут внеплановые проверки школ и охраны

В самих школах области проведут дополнительную проверку исполнения требований безопасности, а также работы педагогов и школьных психологов. Кроме того, по мнению участников собрания, требуется усилить контроль за информацией, которая появляется в тех же родительских чатах, и напоминать о существовании телефонов доверия, если они потребуются. Тему коммуникаций рассмотрели особенно детально, приняв во внимание и популярность соцсетей и мессенджеров для привлечения детей и подростков к незаконной деятельности.