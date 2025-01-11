Ради безопасности: в Белгородской области пройдут внеплановые проверки школ и охраны

Posted 11 января, 10:59
Published 11 января, 10:59
Modified 11 января, 13:02
Updated 11 января, 13:02
Вчера на одного из курских подростков завели уголовное дело за попытку устроить пожар в школе с помощью жидкости для розжига, как говорит версия следствия. Камеры видеонаблюдения засняли, как юноша разбил стёкла входных дверей молотком и через какое-то время покинул территорию учебного заведения. После него осталась сумка, в которой также обнаружили ножи. 16-летнего подростка нашли. Ранее он обучался в данной школе.
Из-за ЧП в соседней области в Белгороде обсудили вопрос о мерах безопасности в учебных учреждениях региона и повышения уровня их эффективности. Так, в ближайшее время в белгородских школах проведут внеплановые проверочные мероприятия. Проверки в особенности коснуться ЧОП и ЧОО, а именно лицензий предоставленных ими охранников. На данный момент в Белгородской области уже имеются случаи нарушения требуемых норм.
В самих школах области проведут дополнительную проверку исполнения требований безопасности, а также работы педагогов и школьных психологов. Кроме того, по мнению участников собрания, требуется усилить контроль за информацией, которая появляется в тех же родительских чатах, и напоминать о существовании телефонов доверия, если они потребуются. Тему коммуникаций рассмотрели особенно детально, приняв во внимание и популярность соцсетей и мессенджеров для привлечения детей и подростков к незаконной деятельности.
Среди профилактических мероприятий — классные и родительские собрания с возможным присутствием сотрудников ПДН, которые смогут ответить на возникающие по теме вопросы и предостеречь от противоправных действий.
Участие в собрание принимали министр образования, замгубернатора и глава министерства по делам молодёжи, а также главы муниципалитетов и сотрудники правоохранительных органов.