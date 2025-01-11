Коньки, зонт и фары: 12 января белгородцев ждут туман, мокрый снег и гололёд

Автомобилистам и пешеходам лучше соблюдать безопасность, чтобы уберечься от травм и аварий, т. к. метеорологи обещают гололёд. Температура в ночь с 11 на 12 января в среднем по области упадёт до 2-3 градусов тепла, а днём поднимется практически до 5 градусов.