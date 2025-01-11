Коньки, зонт и фары: 12 января белгородцев ждут туман, мокрый снег и гололёд

Posted 11 января, 16:39
Published 11 января, 16:39
Modified 11 января, 16:46
Updated 11 января, 16:46
Завтра жители региона могут столкнуться с плотным туманом, в общем по дню наблюдается облачная погода, но с небольшими пояснениями. Что касается осадков, то стоит подготовиться к снегу и мокрому снегу.
Автомобилистам и пешеходам лучше соблюдать безопасность, чтобы уберечься от травм и аварий, т. к. метеорологи обещают гололёд. Температура в ночь с 11 на 12 января в среднем по области упадёт до 2-3 градусов тепла, а днём поднимется практически до 5 градусов.
В самом Белгороде ночь выдастся более холодной — от нуля до 1 градуса мороза. Днём может колебаться от 1 градуса тепла до 1 градуса мороза. Из-за влажности по ощущениям станет холоднее. В среднем — 2-3 градуса мороза.
Причём ветер местами будет достигать отметку и в 6 метров в секунду, и в 11 метров в секунду по всей Белгородской области.