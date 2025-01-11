Два белгородца получили ранения при атаке дрона на перекрёстке Черемошное-Октябрьский

Двое мужчин оказались ранены в результате обстрела украинским беспилотником на перекрёстке дорог Черемошное-Октябрьский под Белгородом. На данный момент они уже находятся в городской больнице №2 областного центра. По предварительной оценке врачей, прибывших на место, у обоих мужчин диагностирована баротравма. Также один из них получил ушиб ноги. Известно, что произошла атака и другого дрона. Беспилотник ВСУ стал причиной взрыва на коммерческом объекте в Борисовке Борисовского района. Что касается ущерба, то пострадала крыша здания.