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Posted 11 января, 11:21

Published 11 января, 11:21

Modified 12 января, 12:00

Updated 12 января, 12:00

Последствия атаки ВСУ на Белгород

Два белгородца получили ранения при атаке дрона на перекрёстке Черемошное-Октябрьский

11 января 2025, 11:21
Фото: 1MI. Последствия атаки ВСУ на Белгород

Двое белгородцев получили баротравмы при атаке БПЛА на дорожном перекрёстке

Сюжет
Новости Белгорода
ВСУ вновь нанесли удар по региону. Пострадавших доставляют в городскую больницу №2. Атака затронула Борисовский и Белгородский район.

Двое мужчин оказались ранены в результате обстрела украинским беспилотником на перекрёстке дорог Черемошное-Октябрьский под Белгородом. На данный момент они уже находятся в городской больнице №2 областного центра. По предварительной оценке врачей, прибывших на место, у обоих мужчин диагностирована баротравма. Также один из них получил ушиб ноги. Известно, что произошла атака и другого дрона. Беспилотник ВСУ стал причиной взрыва на коммерческом объекте в Борисовке Борисовского района. Что касается ущерба, то пострадала крыша здания.

Согласно утренней сводке, за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 40 боеприпасов и выпустили как минимум 16 беспилотников. В Белгородском районе пострадали трое мужчин.

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