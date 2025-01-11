Чебурашка и крокодил Гена прибыли на «Берега» в Белгороде вслед за старухой Шапокляк

Posted 11 января, 13:40
Published 11 января, 13:40
Modified 11 января, 13:42
Updated 11 января, 13:42
Уже вчера вечером на галерее сказок можно было встретить во время прогулки молодого крокодила и неизвестного науке зверя — Гену и Чебурашку. За день до них туда «перебралась» старуха Шапокляк со своей крыской Лариской.
Как написали в канале самих «Берегов», новые гости аллеи появились рядом со своей «сосказочницей», чтобы «взять ситуацию под контроль», если та начнёт «наводить шороху».
Кто появится на «берегах» следующим и когда, неизвестно. Сейчас там уже можно сделать фото рядом с рыбаком и его котом, царевной-лягушкой и чудищем, держащим аленький цветочек из одноимённой сказки.