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Posted 11 января, 13:40

Published 11 января, 13:40

Modified 11 января, 13:42

Updated 11 января, 13:42

В парке «Берега» Белгорода появились фигуры крокодила Гены и Чебурашки

Чебурашка и крокодил Гена прибыли на «Берега» в Белгороде вслед за старухой Шапокляк

11 января 2025, 13:40
Фото: Telegram-канал «Берега». В парке «Берега» Белгорода появились фигуры крокодила Гены и Чебурашки

Галерея сказок в Белгороде пополнилась новыми героями из рассказов о Чебурашке

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Новости Белгорода
Герои «остановились» на галерее сказок рядом со старухой Шапокляк и крыской Лариской. Установили их ещё вчера.

Уже вчера вечером на галерее сказок можно было встретить во время прогулки молодого крокодила и неизвестного науке зверя — Гену и Чебурашку. За день до них туда «перебралась» старуха Шапокляк со своей крыской Лариской.

Как написали в канале самих «Берегов», новые гости аллеи появились рядом со своей «сосказочницей», чтобы «взять ситуацию под контроль», если та начнёт «наводить шороху».

Галерея сказок в Белгороде
Галерея сказок в Белгороде
Галерея сказок в Белгороде. Фото: Telegram-канал "Берега"

Кто появится на «берегах» следующим и когда, неизвестно. Сейчас там уже можно сделать фото рядом с рыбаком и его котом, царевной-лягушкой и чудищем, держащим аленький цветочек из одноимённой сказки.

На «Берегах» в Белгороде появилось больше сказочных персонажей: фото
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