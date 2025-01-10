Зима канет в Лету? Синоптики бьют тревогу из-за аномального потепления в январе

Posted 10 января, 13:17
Published 10 января, 13:17
Modified 10 января, 13:17
Updated 10 января, 13:17
В этом году россиянам лучше не ждать наступления холодной зимы: по прогнозам большинства синоптиков, крепких морозов не будет — на их смену придёт весенняя погода. По всей России, кроме Дальнего Востока, наблюдается температура выше среднегодовой нормы. Ощутимая разница наблюдается и в Белгородской области.
По словам метеоролога Евгения Тишковца, отклонение от климатической нормы по всей России составляет в среднем +4…+9 ˚С, а иногда — все +12 ˚С. Судя по увеличенной температуре, зима превратилась в этом году в весну.
«Снежный покров исчезает на глазах — его высота в пять раз ниже положенной нормы. И в ближайшие двое суток ситуация не изменится. А каковы же стратегические перспективы второй половины самого холодного сезона в году? По предварительным оценкам, настоящей зимы не будет! Классическая зима вылетит в трубу, и канет в Лету», — высказал своё профессиональное мнение специалист.
Метеоролог считает, что на юго-западе и западе России этой зимой землю уже вряд ли покроют сугробы: снег может выпадать, но это не сможет сильно изменить сложившуюся ситуацию.
Весна же в этом году тоже может начаться раньше времени: в первый её месяц ожидается температура выше нормы на 4 ˚С, а в апреле — на 3 ˚С. Из-за этого столбик термометра может закрепиться выше нуля до 21 марта — это касается Центральной России.