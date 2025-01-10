Зима канет в Лету? Синоптики бьют тревогу из-за аномального потепления в январе

Весна же в этом году тоже может начаться раньше времени: в первый её месяц ожидается температура выше нормы на 4 ˚С, а в апреле — на 3 ˚С. Из-за этого столбик термометра может закрепиться выше нуля до 21 марта — это касается Центральной России.