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Posted 10 января, 13:17

Published 10 января, 13:17

Modified 10 января, 13:17

Updated 10 января, 13:17

Весна в некоторых регионах наступит раньше

Зима канет в Лету? Синоптики бьют тревогу из-за аномального потепления в январе

10 января 2025, 13:17
Фото: Изображение Midjourney. Весна в некоторых регионах наступит раньше

Синоптики предупреждают россиян об отсутствии зимы и о тёплой весне

Сюжет
Погода
Метеорологи продолжают удивлять прогнозами на ближайшие два сезона. По словам многих из них, обыденная зима в этом году уже не наступит, а весной температура выше нуля закрепится в первый же месяц.

В этом году россиянам лучше не ждать наступления холодной зимы: по прогнозам большинства синоптиков, крепких морозов не будет — на их смену придёт весенняя погода. По всей России, кроме Дальнего Востока, наблюдается температура выше среднегодовой нормы. Ощутимая разница наблюдается и в Белгородской области.

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По словам метеоролога Евгения Тишковца, отклонение от климатической нормы по всей России составляет в среднем +4…+9 ˚С, а иногда — все +12 ˚С. Судя по увеличенной температуре, зима превратилась в этом году в весну.

«Снежный покров исчезает на глазах — его высота в пять раз ниже положенной нормы. И в ближайшие двое суток ситуация не изменится. А каковы же стратегические перспективы второй половины самого холодного сезона в году? По предварительным оценкам, настоящей зимы не будет! Классическая зима вылетит в трубу, и канет в Лету», — высказал своё профессиональное мнение специалист.

Метеоролог считает, что на юго-западе и западе России этой зимой землю уже вряд ли покроют сугробы: снег может выпадать, но это не сможет сильно изменить сложившуюся ситуацию.

Весна же в этом году тоже может начаться раньше времени: в первый её месяц ожидается температура выше нормы на 4 ˚С, а в апреле — на 3 ˚С. Из-за этого столбик термометра может закрепиться выше нуля до 21 марта — это касается Центральной России.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Зима#Россия#Синоптики#Белгород
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