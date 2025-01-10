Вадим Радченко рассказал, какие четыре задачи мэру Белгорода нужно решать первыми

Posted 10 января, 14:33
Published 10 января, 14:33
Modified 10 января, 14:35
Updated 10 января, 14:35
Журналисты Бел.Ру пообщались с председателем белгородского горсовета Вадимом Радченко. Он поделился своим мнением по поводу того, какие четыре вопроса администрация Белгорода должна решать.
Он объяснил, что считает первой и главной темой, которая должна волновать мэра, — безопасность. Всё остальное, поясняет Радченко, идёт уже после неё. Градоначальнику необходимо быть готовым ко всему. Особенно учитывая обстановку в регионе и самом городе.
Ещё одна тема — городская инфраструктура и своевременное решение проблем, связанных с ней. Это касается не только работы по ремонту дорог, но и детских площадок.
Популярная тема в данном ключе для обсуждений — велосипедные дорожки. Радченко заявил, что велосипедная инфраструктура явно улучшилась, т.к белгородцев с велосипедами теперь больше — и это причина, по которой проблемой занялись.
Далее — ливневая канализация. При сильных дождях город затапливает местами довольно сильно и не все водоотводы могут с этим справиться. Где-то белгородцы жалуются на то, что те расположены на возвышенном участке, поэтому они бесполезны, либо то же самое касается слишком ровных поверхностей, где воде просто некуда уходить, а ливнёвок слишком мало, чтобы с ней справиться.
Четвёртая — забота об экологии города, его преобразовании в плане озеленения и обустройства. По словам депутата, этим нужно заниматься больше и активнее. По такому принципу в Белгороде изменили нормы по покосу газона. Стандартную высоту в три сантиметра заменили пятью сантиметрами, потому что летом траву выкашивали «под ноль», оставляя вместо неё большие высохшие проплешины.
Также в данном плане в Белгороде стоит привлечение электротранспорта в качестве общественного средства передвижения. Кроме того, Вадим Радченко отметил, что чем больше людей воспользуются возможностью пользоваться такими автобусами, тем лучше для городского воздуха.
Вадим Радченко также рассказал в интервью журналистам Бел.Ру о том, как, по его мнению, Валентин Демидов освоился на новом месте в качестве мэра с момента его приезда в регион. И самостоятелен ли градоначальник в принятии решений.