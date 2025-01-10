Вадим Радченко рассказал, какие четыре задачи мэру Белгорода нужно решать первыми

Далее — ливневая канализация. При сильных дождях город затапливает местами довольно сильно и не все водоотводы могут с этим справиться. Где-то белгородцы жалуются на то, что те расположены на возвышенном участке, поэтому они бесполезны, либо то же самое касается слишком ровных поверхностей, где воде просто некуда уходить, а ливнёвок слишком мало, чтобы с ней справиться.