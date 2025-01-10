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Posted 10 января, 14:33

Published 10 января, 14:33

Modified 10 января, 14:35

Updated 10 января, 14:35

Администрация города

Вадим Радченко рассказал, какие четыре задачи мэру Белгорода нужно решать первыми

10 января 2025, 14:33
Фото: 1MI. Администрация города

Депутат Радченко поделился главными задачами для будущего мэра Белгорода

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Новости Белгорода
В середине января назовут имя нового или старого нового мэра Белгорода. Однако подавать заявки спешили не все. Долгое время единственным кандидатом оставался Валентин Демидов. Ответ дадут после голосования горсовета.

Журналисты Бел.Ру пообщались с председателем белгородского горсовета Вадимом Радченко. Он поделился своим мнением по поводу того, какие четыре вопроса администрация Белгорода должна решать.

Он объяснил, что считает первой и главной темой, которая должна волновать мэра, — безопасность. Всё остальное, поясняет Радченко, идёт уже после неё. Градоначальнику необходимо быть готовым ко всему. Особенно учитывая обстановку в регионе и самом городе.

Ещё одна тема — городская инфраструктура и своевременное решение проблем, связанных с ней. Это касается не только работы по ремонту дорог, но и детских площадок.

Популярная тема в данном ключе для обсуждений — велосипедные дорожки. Радченко заявил, что велосипедная инфраструктура явно улучшилась, т.к белгородцев с велосипедами теперь больше — и это причина, по которой проблемой занялись.

Далее — ливневая канализация. При сильных дождях город затапливает местами довольно сильно и не все водоотводы могут с этим справиться. Где-то белгородцы жалуются на то, что те расположены на возвышенном участке, поэтому они бесполезны, либо то же самое касается слишком ровных поверхностей, где воде просто некуда уходить, а ливнёвок слишком мало, чтобы с ней справиться.

Четвёртая — забота об экологии города, его преобразовании в плане озеленения и обустройства. По словам депутата, этим нужно заниматься больше и активнее. По такому принципу в Белгороде изменили нормы по покосу газона. Стандартную высоту в три сантиметра заменили пятью сантиметрами, потому что летом траву выкашивали «под ноль», оставляя вместо неё большие высохшие проплешины.

Также в данном плане в Белгороде стоит привлечение электротранспорта в качестве общественного средства передвижения. Кроме того, Вадим Радченко отметил, что чем больше людей воспользуются возможностью пользоваться такими автобусами, тем лучше для городского воздуха.

Вадим Радченко также рассказал в интервью журналистам Бел.Ру о том, как, по его мнению, Валентин Демидов освоился на новом месте в качестве мэра с момента его приезда в регион. И самостоятелен ли градоначальник в принятии решений.

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