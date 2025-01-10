Вадим Радченко: мэр Белгорода не должен обещать космодромы в городе

— Я бы тогда мыслил по шаблону, начал бы оценивать. Только у вас читал про идею перенести цемзавод. Больше ничего не знаю. Мы избираем мэра почти на четыре года и сейчас оперативная обстановка в городе такая. Какая будет дальше — неизвестно, но надо всегда быть готовыми к тому, что необходимо обеспечить безопасность. Это основа. Это укрытия, это прекрасный проект по открыванию дверей подъездов при ракетных опасностях. Нужно продолжать системно делать то, что мы делаем сейчас. Бывают техногенные катастрофы, природные, это может случиться в любой момент, и мы, еще раз повторю, должны быть к этому готовы.