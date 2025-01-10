Вадим Радченко: мэр Белгорода не должен обещать космодромы в городе

Posted 10 января, 12:55
Published 10 января, 12:55
Modified 10 января, 12:57
Updated 10 января, 12:57
В финальный этап конкурса на должность мэра прошли три кандидата, которые защитили свои программы перед комиссией. Журналиста Бел.Ру на это заседание не пустили, позже в разговоре с главным редактором председатель горсовета Вадим Радченко назвал этот инцидент «цепочкой недоразумений».
Мы поговорили с ним о том, насколько весома сейчас фигура сити-менеджера в Белгороде, какие полномочия имеет глава администрации и какие задачи он должен решать в первую очередь.
— До начала записи вы упомянули, что программа кандидатов в мэры должна быть скучной. Что это значит?
— Это значит, что она должна быть реалистичной, основываться на возможностях и понимании, что мы можем сделать. В такой программе сложно найти то, что вызовет восторг. У меня это уже пятый конкурс мэра, в которых я участвую как депутат. Были разные идеи: и космодром у нас строили, и хотели наладить в городе производство искусственного мяса.
— На чём же должна основываться программа мэра?
— На чётком понимании, какие у него есть полномочия — по 131-му Федеральному Закону, задачи, поставленные региональной властью, есть собственные планы развития. И есть бюджет, который всё это ограничивает. Мы можем сказать, что в следующем году построим десять школ. Только вопрос: откуда деньги возьмутся? Я всегда об этом спрашиваю кандидатов: у вас есть идея — а деньги где брать? На этом вопросе многие срываются. Начинаются «Нью Васюки»: пойдут инвестиции, деньги некуда будет девать. Согласитесь, что надо реально оценивать ситуацию?
— С чего же надо начинать?
— С безопасности. Это первое, что нужно обеспечить. Все остальные вопросы пока идут после безопасности. Я, кстати, принципиально не слушал, не читал ни одну программу до выступления кандидатов на сессии городского Совета.
— Почему?
— Я бы тогда мыслил по шаблону, начал бы оценивать. Только у вас читал про идею перенести цемзавод. Больше ничего не знаю. Мы избираем мэра почти на четыре года и сейчас оперативная обстановка в городе такая. Какая будет дальше — неизвестно, но надо всегда быть готовыми к тому, что необходимо обеспечить безопасность. Это основа. Это укрытия, это прекрасный проект по открыванию дверей подъездов при ракетных опасностях. Нужно продолжать системно делать то, что мы делаем сейчас. Бывают техногенные катастрофы, природные, это может случиться в любой момент, и мы, еще раз повторю, должны быть к этому готовы.
— На безопасности жизнь не заканчивается… Три проблемы, которые мэр должен решать вслед за ней?
— В первую очередь — инфраструктура города: своевременный ремонт дорог, создание новых и капитальный ремонт существующих общественных пространств, решения для улучшения пешеходных путей, а также строительство детских и спортивных площадок. Второе: развитие ливневой канализации.
Третье: озеленение и экология. В Белгороде необходимо больше заниматься озеленением. Это важный фактор. Мы даже изменили правила благоустройства, чтобы высота травы на газонах после покоса была не ниже пяти сантиметров, а не трёх, как было раньше. Это кажется мелочью, но имеет большое значение.
— Как вы видите развитие экологически чистого транспорта?
— Чистый воздух очень важен, и для его улучшения, как вариант, следует развивать электротранспорт и совершенствовать работу общественного транспорта. Чем больше людей пользуется общественным транспортом, тем меньше загрязнение.
— Активисты не всем довольны в развитии велосипедной инфраструктуры в городе…
— Последние годы она значительно улучшилась. Велосипедистов стало больше, инфраструктура развилась. Но я всё равно считаю, что её развитие больше связано с отдыхом и спортом, чем с ежедневным передвижением по городу. Плюс сезон у нас всё-таки ограничен: пять месяцев — для активной езды, в осенне-зимний сезон это не всегда удобно.
— Несколько лет назад в город приезжал один известный блогер, и Юрий Галдун ему жаловался, что на работы по канализации в Белгороде миллиарда не хватит. Как сейчас обстоят дела?
— Постепенно проблема решается — отремонтирована главная канализационная насосная станция, ведутся работы по увеличению пропускной способности участка сетей водоотведения города от проезда Автомобилистов до городских очистных сооружений. Но важно понимать, что полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переданы на областной уровень, ведь это требует федерального финансирования, поэтому, именно регион участвует во многих федеральных программах. Городские власти координируют работу, включая мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту коммунальных объектов в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
И это процесс бесконечный. Заменят трубы в одном месте, в другом уже истекает срок эксплуатации. Процесс непрерывный, а паузы в нём приводят к плачевным результатам. Коммунальная инфраструктура должна быть важной частью программы любого кандидата в мэры, и мы должны ставить задачи и искать финансирование.
— Какова сейчас вообще роль мэра в управлении Белгородом? Достаточно ли он самостоятелен в решениях?
Мэр — это ключевая фигура, и, хотя губернатор имеет внешний контроль, многие вопросы решаются именно главой города. Плюс к этому — условия изменились за 10-15 лет. Теперь задачи мэра тесно связаны с областными и федеральными вопросами. Многие проблемы, безусловно, решаются губернатором, ведь полномочия на местном уровне не всегда достаточны. Тем не менее, мэр играет важную организационную роль в решении этих вопросов.
— Политолог Владимир Слатинов в беседе по конкурсу упомянул, что такая схема назначения глав города в ЦФО применяется только в Белгородской и Тамбовской областях. Каков ваш взгляд на эту систему? Необходимо ли вносить изменения для повышения ответственности мэра?
— На данный момент, я не вижу необходимости в изменениях. Судя по всему, ситуация не назрела, и пока нет идей, требующих изменений. Этот вопрос в принципе не обсуждался.
— А как вы оцениваете работу Демидова на позиции? Он уже несколько лет в этом статусе.
— Валентин Валентинович обладает высоким уровнем компетенции. Восстановление поврежденных объектов идёт, хоть и не без проблем, но задачи выполняются вовремя. Опыт у него большой, и у него много планов на развитие. Я верю, что его идеи будут реализованы.
— Как его переезд в регион без знания Белгорода сказался на его работе?
— Он быстро погрузился в работу. Чётко знает адреса, где какие проблемы, и помнит о старых вопросах, которые существуют уже по 10-20 лет. Решение таких долгосрочных проблем — это наиболее сложная задача.
— Если сравнить Демидова с предыдущими мэрами, такими как Галдун и Полежаев, в чём вы видите отличия?
— Каждый мэр имеет свою харизму и понимание направления развития города. Предыдущие главы работали в условиях мирного времени. У Демидова же приоритетная задача — восстановление и поддержка города. Я считаю, что он справляется с этой задачей. К тому же город не перестает развиваться. Например, даже в этих сложных условиях, в промежутках между обстрелами, удалось закончить такие губернаторские проекты, как второй этап реконструкции парка имени Ленина, вторую очередь проекта «Берега», благоустройство набережной в районе слияния Северского Донца и Везёлки, а также несколько общественных пространств. Понимаю, что достичь всех поставленных целей действующему мэру было непросто, но всё получилось, в том числе благодаря его уверенным действиям и продуманным решениям.
— По жилью, соцобъектам — да, а как помочь страдающему в нынешних условиях бизнесу?
— Необходимо не забывать про людей, искать варианты помощи и поддержки. Местный бизнес сейчас испытывает сложности из-за снижения покупательского спроса. Меры по поддержке бизнеса должны обсуждаться активно.
Мы можем помогать в организационном плане, но массовая поддержка невозможна без дополнительных сил. Для коммерческих объектов оформляется грантовая помощь. Я не могу в деталях прокомментировать ситуацию, но знаю, что некоторые получили помощь, а другие могли столкнуться с определенными проблемами.
— Слышали ли вы о других кандидатах, которые могут составить конкуренцию Демидову?
— Я знаком с Веселовым по депутатской деятельности на своем округе. С Малютиным лично не знаком. Я не смотрел программы кандидатов, так как не хочу, чтобы мои комментарии повлияли на результаты конкурса.
— Понятно, что почти все депутаты проголосуют за Демидова, разве что представители не «Единой России» могут устроить «протестное голосование».
— Я бы не стал так безапелляционно утверждать. У нас тайное голосование, поэтому каждый депутат вправе поддержать ту или иную кандидатуру. Многое будет зависеть от того, как кандидаты будут представлять свою программу. Но это можно обсудить уже после результатов голосования.
— Когда за день до дедлайна никто не подал документы, маячила отмена конкурса?
— Нет, сомнений не было, это классическое явление для нашей культуры — многие откладывают всё на последний день.