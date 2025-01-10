В Белгородской области снова проведут фестиваль вареников. Где он состоится?

Posted 10 января, 07:03
Published 10 января, 07:03
Modified 10 января, 07:05
Updated 10 января, 07:05
В Белгородской области вновь организуют фестиваль вареников. Известно, что мероприятие пройдёт в Старооскольском округе.
Сам фестиваль начнётся 12 января в 11:00. Из-за этого в Старом Осколе с 9 по 13 января перекроют движение автомобилей.
Проводить фестиваль в других муниципалитетах региона, вероятно, не будут.
«В мероприятии примут участие представители всех муниципальных районов и округов области», — сообщили в официальной группе Яковлевского округа, представители которого привезут в Старый Оскол брендовые вареники с квашеной капустой по-щепкински.
Напомним, что в последний раз гастрономический фестиваль в Белгороде проводили в 2023 году — тогда удалось раздать гостям около 200 тысяч вареников. В прошлом году от такого мероприятия решили отказаться из-за неспокойной оперативной обстановки.