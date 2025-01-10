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Posted 10 января, 07:03

Published 10 января, 07:03

Modified 10 января, 07:05

Updated 10 января, 07:05

Районы и округа приведут свои фирменные рецепты вареников

В Белгородской области снова проведут фестиваль вареников. Где он состоится?

10 января 2025, 07:03
Фото: bel.ru. Районы и округа приведут свои фирменные рецепты вареников

Фестиваль вареников анонсировали в Белгородской области

Сюжет
Новости Старого Оскола
Мероприятие пройдёт 12 января. В муниципалитет приедут представители всех округов и районов Белгородской области, чтобы презентовать свои фирменные вареники.

В Белгородской области вновь организуют фестиваль вареников. Известно, что мероприятие пройдёт в Старооскольском округе.

Сам фестиваль начнётся 12 января в 11:00. Из-за этого в Старом Осколе с 9 по 13 января перекроют движение автомобилей.

Проводить фестиваль в других муниципалитетах региона, вероятно, не будут.

«В мероприятии примут участие представители всех муниципальных районов и округов области», — сообщили в официальной группе Яковлевского округа, представители которого привезут в Старый Оскол брендовые вареники с квашеной капустой по-щепкински.

Напомним, что в последний раз гастрономический фестиваль в Белгороде проводили в 2023 году — тогда удалось раздать гостям около 200 тысяч вареников. В прошлом году от такого мероприятия решили отказаться из-за неспокойной оперативной обстановки.

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