В Белгородской области готовили теракт: кого подозревают?

Posted 10 января, 10:07
Published 10 января, 10:07
Modified 10 января, 10:09
Updated 10 января, 10:09
Уроженец города Одинцово Московской области по указу представителя признанного в РФ террористическим формирования незаконно пытался купить взрывчатые вещества и устройства для подготовки теракта в Белгородской области. Сотрудники УФСБ остановили мужчину.
Ему предъявлены обвинения по статьям о государственной измене, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также подготовке в совершении теракта. Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, что ранее белгородца приговорили к 12,5 года колонии из-за спонсирования бойцов ВСУ.