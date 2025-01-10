bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 10:07

Published 10 января, 10:07

Modified 10 января, 10:09

Updated 10 января, 10:09

Жителю Подмосковья грозит пожизненное за попытку теракта в Белгородской области

В Белгородской области готовили теракт: кого подозревают?

10 января 2025, 10:07
Фото: 1MI.

Жителю Подмосковья грозит пожизненное за попытку теракта в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Мужчина из Подмосковья пособничал террористам и попытался приобрести взрывчатку. За это он может быть приговорён к пожизненному лишению свободы.

Уроженец города Одинцово Московской области по указу представителя признанного в РФ террористическим формирования незаконно пытался купить взрывчатые вещества и устройства для подготовки теракта в Белгородской области. Сотрудники УФСБ остановили мужчину.

Ему предъявлены обвинения по статьям о государственной измене, незаконном обороте взрывчатых веществ, а также подготовке в совершении теракта. Мужчине грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что ранее белгородца приговорили к 12,5 года колонии из-за спонсирования бойцов ВСУ.

Был против СВО и помогал ВСУ: в Белгороде вынесли приговор за госизмену
Узнать подробнее
Читайте также:
Петербуржец публично поддержал обстрел Белгорода, случившийся 15 февраляПетербуржец сбежал с передовой через Белгородскую область и явился с повиннойУчаствовавший в боях за Белгород петербуржец стал самым возрастным ветераном войны
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Теракт#Белгород#Московская область#Приграничье#Пожизненное заключение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика