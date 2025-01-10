В Белгородской области готовили теракт: кого подозревают?

Жителю Подмосковья грозит пожизненное за попытку теракта в Белгородской области

Сюжет Приграничье

Мужчина из Подмосковья пособничал террористам и попытался приобрести взрывчатку. За это он может быть приговорён к пожизненному лишению свободы.