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Posted 10 января, 17:15

Published 10 января, 17:15

Modified 10 января, 17:15

Updated 10 января, 17:15

Остановки в Белгороде получат названия

В Белгороде хотят обновить автобусные остановки: что изменится?

10 января 2025, 17:15
Фото: 1MI. Остановки в Белгороде получат названия

В Белгороде запланировали модернизацию остановок общественного транспорта

Сюжет
Новости Белгорода
Жительница региона обратила внимание на то, что на остановках общественного транспорта в Белгороде и в Старом Осколе нет самих названий остановок. Мэр областной столицы прояснил ситуацию.

В Белгороде на автобусных остановках появятся названия этих самых остановок. Их добавят в рамках модернизации, запланированной на 2025–2026 годы. Об этом заявил мэр Валентин Демидов, отвечая на вопрос белгородки.

В Белгородской области есть немало остановок общественного транспорта с необычными и порой загадочными названиями. Журналисты Бел.Ру составили список из 10 таких наименований, среди которых можно найти такие диковинки, как «Гонки», «Безымянная» или «Фартовая». Некоторые названия оставляют вопросы относительно их происхождения, например, «Агитплощадка», в то время как другие связаны с историей местных территорий, как «Алёшкино поле». Эти необычные наименования не только удивляют приезжих, но и рассказывают свои истории жителям региона.

Батрацкая или Фартовая? Белгородские остановки, которые получили необычные названия
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#Анна Селищева#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Автобусные остановки
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