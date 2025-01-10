В Белгороде хотят обновить автобусные остановки: что изменится?

В Белгородской области есть немало остановок общественного транспорта с необычными и порой загадочными названиями. Журналисты Бел.Ру составили список из 10 таких наименований, среди которых можно найти такие диковинки, как «Гонки», «Безымянная» или «Фартовая». Некоторые названия оставляют вопросы относительно их происхождения, например, «Агитплощадка», в то время как другие связаны с историей местных территорий, как «Алёшкино поле». Эти необычные наименования не только удивляют приезжих, но и рассказывают свои истории жителям региона.