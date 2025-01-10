В Белгород через Кипр: что известно о компании «Русагро» и её владельце

Posted 10 января, 07:42
Published 10 января, 07:42
Modified 10 января, 07:44
Updated 10 января, 07:44
Группа компаний «Русагро» — это российский крупный агрохолдинг, который занимается производством сахара, масла, выращивает сельскохозяйственные культуры и производит мясо.
Часть основных активов компании находится в Черноземье, включая Белгородскую область. В региональном центре — Белгороде — находится и штаб-квартира компании. Туда «Русагро» перерегистрировалось в апреле 2024 года. Тогда же ходили слухи, что сделано это было для вступления в свободную экономическую зону, которую создают в области.
До всем известных обстоятельств в России бенефициаром холдинга и председателем совета директоров был Вадим Мошкович — москвич, который в своей политической карьере представлял Белгородскую область. Бизнесмен был членом Совета Федерации РФ от региона и входил в Комитет по экономической политике СФ. Покинул он это место в 2014 году, за год до окончания срока полномочий.
В данный момент учредители компании в документах скрыты из-за санкций, но бенефициаром выступал Вадим Мошкович. В марте 2022 года Евросоюз включил в санкционный список 14 бизнесменов и глав производств, «которые ведут деятельность в основных секторах экономики и являются существенным источником средств для России», в нём оказался и экс-глава «Русагро».
Вадим Мошкович входил в топ богатейших бизнесменов России 2021 года от Forbes. Он занял 61-е место в рейтинге, а его состояние оценили в 2,4 млрд долларов. В рейтинге «125 миллиардеров России 2024 года» издания бизнесмен занял 55-е место с оценочным состоянием в 2,7 млрд долларов.
Из-за попадания под санкции Мошкович «избавился» от части своих акций в структуре. Granada Capital CY Limited продала 7,22% головной компании. Доля предпринимателя снизилась до менее 50%. Кроме этого, экс-сенатор покинул совет директоров «Русагро».
В апреле 2022 года Кипр лишил гражданства Вадима Мошковича. Островное государство — член ЕС, а с 2007 по 2020 годы там выдали «золотые паспорта» почти трём тысячам граждан России. До ноября 2020 года Кипр предоставлял гражданство инвесторам, которые вложили в его экономику не менее 2 млн евро.
К слову, Вадима Мошковича требовали включить в список иностранных агентов. Обращение в Минюст с такой просьбой направили депутаты Анатолий Грешневиков, Елена Драпеко, Олег Нилов и Михаил Делягин. По мнению законотворцев, бизнесмен якобы сделал много заявлений, которые можно понимать как антироссийские. В отношении экс-сенатора начинали проверки, но сейчас о наделении Мошковича новым статусом разговоры уже не ведутся.
По словам одного из депутатов, предприниматель управляет своим бизнесом в России через офшор, который якобы зависит от западных спецслужб.
Для справки: головная компания холдинга — ROS AGRO PLC, основана в 1995 году, а зарегистрирована на Кипре. В апреле 2011 года «Русагро» провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Тогда разместили акции на сумму 330 млн долларов, а всю компанию оценили в 1,8 млрд долларов.
В августе 2023 года между Владимиром Зотовым, Ларисой Ковалёвой и «Русагро» готовилось соглашение о развитии и расширении бизнеса. Предприниматели хотели объединить животноводческие ресурсы компаний «Агро-Белогорье» и «Тамбовский бекон», который входит в группу компаний «Русагро». Данную операцию даже одобрили в ФАС, но потом всё пошло не по плану.
Белгородские товарищи-предприниматели якобы перестали выходить на связь, а на закрытие сделки, где нужно было поставить только формальные подписи, не явились. А Ковалёва, считали в «Русагро», перестала предоставлять доступ к документам «Агро-Белогорья», не стала проходить аудиторскую проверку и перестала выполнять другие обязательства.
В группе компаний «Агро-Белогорье» в ноябре 2024 года произошли серьёзные изменения. Учредитель Владимир Зотов потерял сначала 25% долей уставного капитала, потом лишился и всего остального. До этого у Зотова было 72,5% долей, у его верной бизнес-соратницы Ларисы Ковалёвой — 5%. Она же была и генеральным директором. До 2024 года оставшиеся 22,5% были за «Русагро».
С конца 2023 года между учредителями было множество судебных разбирательств: от требований предоставить документы, до попыток взыскания 2 млрд рублей «Агро-Белогорьем» у Зотова и Ковалёвой.
Позже Владимир Зотов попытался передать 25% долей «Агро-Белогорья» АО «Русский металл». Перед этим предприниматель приобрёл 50% акций Общества. Так четверть агрогиганта «продали» за 2,5 тыс. рублей. После того, как «Русагро» пошло оспаривать в суде данное решение, Зотов стал единственным учредителем «Русского металла».
В итоге суд признал сделку экономически невыгодной, и «Русагро» получило право выкупа 25% зотовских долей. Судебные тяжбы продолжались. В Сети появилась инструкция от якобы «Русагро» о поглощении «Агро-Белогорья». Конечно, в компании её опровергли, а вот в АБ сообщили, что это, скорее всего, правда.
Осенью начали появляться сообщения, что компании всё-таки могут прийти к мировому соглашению. А спустя несколько дней 100% долей белгородского бизнеса стали принадлежать холдингу федеральному. Эксперты оценили эту сделку всего в 1 млрд рублей, но отметим, что в 2023 году группа компаний «Агро-Белогорье» выплатила одних только дивидендов на 10 млрд рублей.
10 декабря 2024 года белгородский холдинг вслед за «Русагро» «переехал» в бизнес-центр «Энергомаш». Теперь юридически обе компании находятся на одном этаже офисного здания на проспекте Богдана Хмельницкого в Белгороде.
В 2020 году холдинг «Приосколье» начал поиск инвесторов. По данным «Коммерсантъ», компанию оценили в 23 млрд рублей, а на сделку начали засматриваться в «Черкизово», «Русагро» и CP Foods. Сделка могла стать крупнейшей в сфере с 2015 года.
Эксклюзивный финансовый консультант Unicorn Capital Advisers должен был привлечь инвестиции. Геннадий Бобрицкий, учредитель «Приосколья», подтвердил эти новости. Но в итоге сделка не состоялась.