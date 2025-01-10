В Белгород через Кипр: что известно о компании «Русагро» и её владельце

В группе компаний «Агро-Белогорье» в ноябре 2024 года произошли серьёзные изменения. Учредитель Владимир Зотов потерял сначала 25% долей уставного капитала, потом лишился и всего остального. До этого у Зотова было 72,5% долей, у его верной бизнес-соратницы Ларисы Ковалёвой — 5%. Она же была и генеральным директором. До 2024 года оставшиеся 22,5% были за «Русагро».