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Posted 10 января, 13:42

Published 10 января, 13:42

Modified 10 января, 13:42

Updated 10 января, 13:42

Авто бойцов из Белгорода бесплатно поместят на охраняемую стоянку

Участникам СВО из Белгорода предложили ещё одну льготу. О чём речь?

10 января 2025, 13:42
Фото: Изображение Midjourney. Авто бойцов из Белгорода бесплатно поместят на охраняемую стоянку

Участвующим в СВО белгородцам предоставят бесплатную парковку

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Новости Белгорода
Администрация Белгорода опубликовала в Сети постановление об утверждении порядка предоставления меры поддержки бойцам СВО. Речь идёт о сохранении их транспортных средств на безвозмездной основе.

Поддержку могут получить мобилизованные, контрактники, добровольцы и сотрудники федеральных органов исполнительной власти, которые выполняют боевые задачи на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но имеют прописку в Белгороде.

Автомобили, чьими собственниками являются вышеперечисленные военнослужащие, перемещают на специальную охраняемую стоянку. Платить за это место не нужно: оно предоставляется бесплатно на период участия в СВО, а также лечения полученных в ходе спецоперации ран и реабилитации.

Стоянки, на которых разместят машины бойцов, выберут на конкурсной основе, а поместить туда автомобиль смогут только после предоставления соответствующего документа, который может заполнить не только военный, но и его супруга, родители или совершеннолетние дети.

При этом разместить на стоянке позволят только одно транспортное средство военного, которым не разрешат пользоваться в период его хранения там. Вернуть авто в пользование позволит акт возврата ТС.

Документы, необходимые для получения меры поддержки
Документы, необходимые для получения меры поддержки
Документы, необходимые для получения меры поддержки. Фото: администрация Белгорода
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бойцы#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Участники СВО
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