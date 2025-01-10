Участникам СВО из Белгорода предложили ещё одну льготу. О чём речь?

Posted 10 января, 13:42
Published 10 января, 13:42
Modified 10 января, 13:42
Updated 10 января, 13:42
Поддержку могут получить мобилизованные, контрактники, добровольцы и сотрудники федеральных органов исполнительной власти, которые выполняют боевые задачи на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но имеют прописку в Белгороде.
Автомобили, чьими собственниками являются вышеперечисленные военнослужащие, перемещают на специальную охраняемую стоянку. Платить за это место не нужно: оно предоставляется бесплатно на период участия в СВО, а также лечения полученных в ходе спецоперации ран и реабилитации.
Стоянки, на которых разместят машины бойцов, выберут на конкурсной основе, а поместить туда автомобиль смогут только после предоставления соответствующего документа, который может заполнить не только военный, но и его супруга, родители или совершеннолетние дети.
При этом разместить на стоянке позволят только одно транспортное средство военного, которым не разрешат пользоваться в период его хранения там. Вернуть авто в пользование позволит акт возврата ТС.
Бумаги, которые необходимо предоставить вместе с документом на получение соцподдержки, перечислены ниже.