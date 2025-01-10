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Posted 10 января, 12:08

Published 10 января, 12:08

Modified 10 января, 12:10

Updated 10 января, 12:10

Туман, окутавший Белгород

Туманный уик-энд: в конце недели Белгород накрыло белое облако

10 января 2025, 12:08
Фото: bel.ru. Туман, окутавший Белгород

Белгород окутал туман

Сюжет
Погода
В Белгороде царит совсем не зимняя погода. Из-за внезапного потепления, высокой влажности и несильного ветра, дующего со скоростью 5 м/с, возник туман. Пятничным утром он был особенно густым, но к середине дня немного рассеялся. Чего ждать на выходных?

С утра уровень влажности в городе достиг 80%, а к вечеру может подняться до 90%. Температура воздуха днём составит от +3 до +8 ˚С, а к вечеру опустится до 0 — +5 ˚С.

Ночью в некоторых районах Белгородской области ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер, возможно, усилится до 8-13 м/с, а местами его порывы могут достигать 17 м/с.

В субботу, 10 января, видимость станет ещё хуже — влажность повысится до 100%. Ветер будет слабым, со скоростью от 3 до 4 м/с, возможен дождь. Температура днём будет колебаться от +4 до +9 ˚С, а ночью синоптики обещают «минус».

В воскресенье, 11 января, ненадолго выглянет солнце. Днём температура составит от +1 до +6 ˚С, а к вечеру столбик термометра вновь опустится до -3 ˚С.

Туман сохранится до понедельника. Уровень влажности не упадёт ниже 90%.

Последнее время в Белгородской области фиксируют аномально высокие температуры. Даже выпавший относительно недавно снег растаял практически сразу. Новый год белгородцы тоже отмечали без него. Главную городскую ёлку на Соборной площади открывали в мокрую погоду.

Источники: Гидрометцентр и МЧС по Белгородской области

Туман, окутавший Белгород
Туман, окутавший Белгород
Туман, окутавший Белгород
Туман, окутавший Белгород. Фото: bel.ru
Ждать недолго: в Белгородскую область скоро вернётся зимняя погода
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#Валерия Колесникова#Туман#Погода#Температура#Ветер#Белгород
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