Туманный уик-энд: в конце недели Белгород накрыло белое облако

Posted 10 января, 12:08
Published 10 января, 12:08
Modified 10 января, 12:10
Updated 10 января, 12:10
С утра уровень влажности в городе достиг 80%, а к вечеру может подняться до 90%. Температура воздуха днём составит от +3 до +8 ˚С, а к вечеру опустится до 0 — +5 ˚С.
Ночью в некоторых районах Белгородской области ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер, возможно, усилится до 8-13 м/с, а местами его порывы могут достигать 17 м/с.
В субботу, 10 января, видимость станет ещё хуже — влажность повысится до 100%. Ветер будет слабым, со скоростью от 3 до 4 м/с, возможен дождь. Температура днём будет колебаться от +4 до +9 ˚С, а ночью синоптики обещают «минус».
В воскресенье, 11 января, ненадолго выглянет солнце. Днём температура составит от +1 до +6 ˚С, а к вечеру столбик термометра вновь опустится до -3 ˚С.
Туман сохранится до понедельника. Уровень влажности не упадёт ниже 90%.
Последнее время в Белгородской области фиксируют аномально высокие температуры. Даже выпавший относительно недавно снег растаял практически сразу. Новый год белгородцы тоже отмечали без него. Главную городскую ёлку на Соборной площади открывали в мокрую погоду.
Источники: Гидрометцентр и МЧС по Белгородской области