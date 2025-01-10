Туманный уик-энд: в конце недели Белгород накрыло белое облако

Белгород окутал туман

Сюжет Погода

В Белгороде царит совсем не зимняя погода. Из-за внезапного потепления, высокой влажности и несильного ветра, дующего со скоростью 5 м/с, возник туман. Пятничным утром он был особенно густым, но к середине дня немного рассеялся. Чего ждать на выходных?