Трое раненых: дроны ВСУ атаковали авто и автобус под Белгородом

Posted 10 января, 16:24
Published 10 января, 16:24
Modified 10 января, 16:29
Updated 10 января, 16:29
Оба происшествия произошли недалеко от села Ясные Зори. При первом дрон ударил по движущемуся автомобилю. Пострадали двое, один из них — боец самообороны.
У мужчин закрытая черепно-мозговая травма и ранение шеи. Машина повреждена.
Второе случилось на участке дороге между вышеупомянутым населённым пунктом и Никольским, там БПЛА атаковал рейсовый автобус. Ранен водитель, у транспорта поарежен переняя часть и колёса.
Всех троих сейчас бригады скорой помощи везут в горбольницу №2 Белгорода.
Первая в 2025 году рабочая неделя в Белгородской области тоже началась с происшествия. Был ранен мирный житель, он до сих пор находится под наблюдением врачей.