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Posted 10 января, 16:24

Published 10 января, 16:24

Modified 10 января, 16:29

Updated 10 января, 16:29

Боец самообороны и ещё два белгородца ранены из-за атаки украинских БПЛА

Трое раненых: дроны ВСУ атаковали авто и автобус под Белгородом

10 января 2025, 16:24
Фото: 1MI.

Боец самообороны и ещё два белгородца ранены из-за атаки украинских БПЛА

Украинские беспилотники совершили две атаки на Белгородский район. Среди пострадавших — боец самообороны. Подробности сообщил губернатор.

Оба происшествия произошли недалеко от села Ясные Зори. При первом дрон ударил по движущемуся автомобилю. Пострадали двое, один из них — боец самообороны.

У мужчин закрытая черепно-мозговая травма и ранение шеи. Машина повреждена.

Второе случилось на участке дороге между вышеупомянутым населённым пунктом и Никольским, там БПЛА атаковал рейсовый автобус. Ранен водитель, у транспорта поарежен переняя часть и колёса.

Всех троих сейчас бригады скорой помощи везут в горбольницу №2 Белгорода.

Первая в 2025 году рабочая неделя в Белгородской области тоже началась с происшествия. Был ранен мирный житель, он до сих пор находится под наблюдением врачей.

Мужчина ранен после атаки беспилотника на частный дом в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Атака ВСУ#Дроны
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