Тест. Как хорошо вы знаете традиции и историю старого Нового года?
10 января 2025, 14:35
Фото: Изображение Midjourney.
Старый Новый год — это праздник, который отмечается в ночь с 13 на 14 января. Он появился в результате смены летоисчисления и объединяет в себе элементы двух культур. Журналисты Бел.Ру подготовили тест о его истории и традициях.
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