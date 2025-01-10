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Posted 10 января, 14:35

Published 10 января, 14:35

Modified 10 января, 14:37

Updated 10 января, 14:37

Тест. Как хорошо вы знаете традиции и историю старого Нового года?

Тест. Как хорошо вы знаете традиции и историю старого Нового года?

10 января 2025, 14:35
Фото: Изображение Midjourney.
Старый Новый год — это праздник, который отмечается в ночь с 13 на 14 января. Он появился в результате смены летоисчисления и объединяет в себе элементы двух культур. Журналисты Бел.Ру подготовили тест о его истории и традициях.
Проверьте свои знания о старом Новом годе
Тест
Фото: Изображение Midjourney

Угадайте правдивые факты о празднике.

«Посевание» и монетки в варениках: как встретить старый Новый год?
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#Валерия Колесникова#Тесты#Общество#Россия#Традиции#Белгородская область 13-14 января#Старый новый год#История праздника
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