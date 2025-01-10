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Posted 10 января, 06:49

Published 10 января, 06:49

Modified 10 января, 06:51

Updated 10 января, 06:51

В Белгороде выдался тёплый январь

Снега так и не будет? Белгородцы застали аномально тёплый для января день

10 января 2025, 06:49
Фото: 1MI. В Белгороде выдался тёплый январь

В Белгороде зафиксировали аномально высокую температуру

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Погода
Ранее многие синоптики отмечали, что температура в январе этого года гораздо выше, чем была в прошлом году. Оказалось, что аномально тёплую погоду зафиксировали в том числе и в Белгороде. Подробности узнали у специалистов журналисты РИА «Новости».

Синоптики продолжают фиксировать аномальную температуру в январе. Судя по их подсчётам, столбик термометра поднялся выше среднего многолетнего значения в 10 российских городах, включая Белгород.

Помимо столицы приграничного региона, в список вошли Орёл, Липецк, Курск, Воронеж, Рязань, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Чебоксары и Черкесск.

В столице страны в среду, 8 января, температура воздуха поднялась до +4,6 ˚С, в то время как рекордной считается отметка в +5,1 ˚С. Какая температура рекордна для Белгородской области, пока не известно, однако в среду она составляла +7 ˚С.

Синоптики заявляют, что ждать холода в январе уже не стоит: наблюдается аномально тёплая погода. Различия между температурой января прошлого года и наступившего, 2025-го, ощутимы: столбик термометра поднялся выше климатической нормы на 6-7 ˚С.

Ожидать ли крещенских морозов и аномальных холодов в январе в Белгороде?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Температура воздуха#Белгород#Аномальная
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