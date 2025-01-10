Снега так и не будет? Белгородцы застали аномально тёплый для января день

Posted 10 января, 06:49
Published 10 января, 06:49
Modified 10 января, 06:51
Updated 10 января, 06:51
Синоптики продолжают фиксировать аномальную температуру в январе. Судя по их подсчётам, столбик термометра поднялся выше среднего многолетнего значения в 10 российских городах, включая Белгород.
Помимо столицы приграничного региона, в список вошли Орёл, Липецк, Курск, Воронеж, Рязань, Нижний Новгород, Йошкар-Ола, Чебоксары и Черкесск.
В столице страны в среду, 8 января, температура воздуха поднялась до +4,6 ˚С, в то время как рекордной считается отметка в +5,1 ˚С. Какая температура рекордна для Белгородской области, пока не известно, однако в среду она составляла +7 ˚С.
Синоптики заявляют, что ждать холода в январе уже не стоит: наблюдается аномально тёплая погода. Различия между температурой января прошлого года и наступившего, 2025-го, ощутимы: столбик термометра поднялся выше климатической нормы на 6-7 ˚С.