СМИ выяснили причину отказа Бакальчуку в иске о передаче активов Wildberries

Posted 10 января, 07:39
Published 10 января, 07:39
Modified 10 января, 07:39
Updated 10 января, 07:39
В распоряжение «РИА Новости» поступило соответствующее решение суда.
Супруг основательницы маркетплейса настаивал на признании недействительной сделки о передаче активов ООО «Вайлдберриз» в объединенную компанию РВБ, образовавшуюся вследствие слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В своем иске Бакальчук заявил, что целью сделки является причинение вреда маркетплейсу и собственно истцу. При этом он должен был представить суду подтверждение этой информации.
«Доказательства того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО „Вайлдберриз“ и истцу, представлены не были», — сообщается в решении суда.
Таким образом, суд постановил, что оснований для признания недействительной вышеупомянутой сделки не найдено.