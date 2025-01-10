СМИ выяснили причину отказа Бакальчуку в иске о передаче активов Wildberries

Супруг основательницы маркетплейса настаивал на признании недействительной сделки о передаче активов ООО «Вайлдберриз» в объединенную компанию РВБ, образовавшуюся вследствие слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В своем иске Бакальчук заявил, что целью сделки является причинение вреда маркетплейсу и собственно истцу. При этом он должен был представить суду подтверждение этой информации.