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Posted 10 января, 07:39

Published 10 января, 07:39

Modified 10 января, 07:39

Updated 10 января, 07:39

СМИ выяснили причину отказа Бакальчуку в иске о передаче активов Wildberries

СМИ выяснили причину отказа Бакальчуку в иске о передаче активов Wildberries

10 января 2025, 07:39
Фото: 1MI.
По информации, полученной от Арбитражного суда Московской области, доля Татьяны Ким составляет 99% уставного капитала ООО «Вайлдберриз», тогда как на долю ее мужа Владислава Бакальчука приходится лишь 1%. Судебные органы не удовлетворили иск супруга учредительницы Wildberries.

В распоряжение «РИА Новости» поступило соответствующее решение суда.

Супруг основательницы маркетплейса настаивал на признании недействительной сделки о передаче активов ООО «Вайлдберриз» в объединенную компанию РВБ, образовавшуюся вследствие слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В своем иске Бакальчук заявил, что целью сделки является причинение вреда маркетплейсу и собственно истцу. При этом он должен был представить суду подтверждение этой информации.

«Доказательства того, что эти сделки причинили вред или были направлены на причинение вреда ООО „Вайлдберриз“ и истцу, представлены не были», — сообщается в решении суда.

Таким образом, суд постановил, что оснований для признания недействительной вышеупомянутой сделки не найдено.

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