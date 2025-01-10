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Posted 10 января, 15:34

Published 10 января, 15:34

Modified 10 января, 15:36

Updated 10 января, 15:36

Городское правительство

Слово имеет? Насколько самостоятелен Демидов на посту мэра Белгорода

10 января 2025, 15:34
Фото: 1MI. Городское правительство

Председатель горсовета Белгорода рассказал о роли мэра в решениях проблем города

Сюжет
Выборы
17 января выберут нового мэра Белгорода, а журналисты Бел.Ру поговорили с председателем горсовета Вадимом Радченко.

В преддверии финального голосования по конкурсу на пост мэра редакция Бел.Ру поговорила с председателем горсовета Вадимом Радченко. Он ответил на главные вопросы, рассказав о том, каким на его взгляд должен быть глава белгородской администрации в нынешних реалиях. Одна из главных тем — а насколько самостоятелен градоначальник в принятии решений?

По словам депутата, хотя должность губернатора и имеет больший вес в жизни и организации региона, пост мэра всё ещё остаётся одним из главных, т. к. решения многих вопросов исходят также от него. Это касается в том числе задач областного и федерального уровней.

Радченко поделился, что модернизация алгоритма назначения главы города сейчас не требуется. Хотя такая схема, когда над мэром начальником выступает и председатель горсовета, является особенностью Белгородской и Тамбовской областей в ЦФО.

Председатель горсовета высказал своё мнение в отношении ещё действующего главы Белгорода. По его словам, хотя Валентин Демидов не обладает внушительным опытом руководства в данной сфере и не знал Белгородскую область, справляется он хорошо. Быстро освоился, втянулся в работу и показал себя в качестве достаточно компетентного человека. Особенно Вадим Радченко отметил решение задач, относящимся к долгосрочным проблемам.

Депутат дал ответы и на другие, не менее важные вопросы от журналистов Бел.Ру.

Вадим Радченко рассказал, какие четыре задачи мэру Белгорода нужно решать первыми
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Выборы#Мэр#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Валентин Демидов
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