Слово имеет? Насколько самостоятелен Демидов на посту мэра Белгорода

Posted 10 января, 15:34
Published 10 января, 15:34
Modified 10 января, 15:36
Updated 10 января, 15:36
В преддверии финального голосования по конкурсу на пост мэра редакция Бел.Ру поговорила с председателем горсовета Вадимом Радченко. Он ответил на главные вопросы, рассказав о том, каким на его взгляд должен быть глава белгородской администрации в нынешних реалиях. Одна из главных тем — а насколько самостоятелен градоначальник в принятии решений?
По словам депутата, хотя должность губернатора и имеет больший вес в жизни и организации региона, пост мэра всё ещё остаётся одним из главных, т. к. решения многих вопросов исходят также от него. Это касается в том числе задач областного и федерального уровней.
Радченко поделился, что модернизация алгоритма назначения главы города сейчас не требуется. Хотя такая схема, когда над мэром начальником выступает и председатель горсовета, является особенностью Белгородской и Тамбовской областей в ЦФО.
Председатель горсовета высказал своё мнение в отношении ещё действующего главы Белгорода. По его словам, хотя Валентин Демидов не обладает внушительным опытом руководства в данной сфере и не знал Белгородскую область, справляется он хорошо. Быстро освоился, втянулся в работу и показал себя в качестве достаточно компетентного человека. Особенно Вадим Радченко отметил решение задач, относящимся к долгосрочным проблемам.
Депутат дал ответы и на другие, не менее важные вопросы от журналистов Бел.Ру.