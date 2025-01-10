Силовики провели спецмероприятия в Белгородской области. Что произошло?

Напомним, что жителю Подмосковья, уроженцу Одинцово, грозит пожизненное лишение свободы за пособничество террористам и попытку приобрести взрывчатку для теракта в Белгородской области. Он был задержан сотрудниками УФСБ, ему предъявлены обвинения в государственной измене, незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке теракта.