Силовики провели спецмероприятия в Белгородской области. Что произошло?

Posted 10 января, 13:01
Published 10 января, 13:01
Modified 10 января, 13:01
Updated 10 января, 13:01
В Белгородской области нашли подпольных оружейников. Сколько именно, не уточняется. Известно, лишь, что, помимо Белгородской области, спецмероприятия прошли в Москве и ещё 38 регионах.
Оперативники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией установили, что 109 человек занимались нелегальной деятельностью, связанной с восстановлением боевых характеристик гражданского оружия в подпольных мастерских и его последующей продажей, пишет ТАСС.
Конфисковано 355 единиц огнестрельного оружия, включая пулемёты, автоматы, револьверы, винтовки, гранатомёты. Помимо этого, изъяты противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 кг взрывчатых веществ, а также более 94 тыс. патронов различных калибров.
Спецслужбы закрыли 38 подпольных мастерских, специализировавшихся на модернизации оружия и изготовлении боеприпасов.
Напомним, что жителю Подмосковья, уроженцу Одинцово, грозит пожизненное лишение свободы за пособничество террористам и попытку приобрести взрывчатку для теракта в Белгородской области. Он был задержан сотрудниками УФСБ, ему предъявлены обвинения в государственной измене, незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке теракта.