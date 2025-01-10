bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 13:01

Published 10 января, 13:01

Modified 10 января, 13:01

Updated 10 января, 13:01

ФСБ нашла незаконных оружейников и в других регионах

Силовики провели спецмероприятия в Белгородской области. Что произошло?

10 января 2025, 13:01
Фото: 1MI. ФСБ нашла незаконных оружейников и в других регионах

ФСБ нашла подпольных оружейников в Белгородской области

Сюжет
ФСБ
Силовики провели масштабную операцию, направленную на пресечение незаконной торговли оружием. Задержано более 100 человек в 40 регионах России.

В Белгородской области нашли подпольных оружейников. Сколько именно, не уточняется. Известно, лишь, что, помимо Белгородской области, спецмероприятия прошли в Москве и ещё 38 регионах.

Оперативники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией установили, что 109 человек занимались нелегальной деятельностью, связанной с восстановлением боевых характеристик гражданского оружия в подпольных мастерских и его последующей продажей, пишет ТАСС.

Конфисковано 355 единиц огнестрельного оружия, включая пулемёты, автоматы, револьверы, винтовки, гранатомёты. Помимо этого, изъяты противопехотные и противотанковые мины, гранаты, свыше 35 кг взрывчатых веществ, а также более 94 тыс. патронов различных калибров.

Спецслужбы закрыли 38 подпольных мастерских, специализировавшихся на модернизации оружия и изготовлении боеприпасов.

Напомним, что жителю Подмосковья, уроженцу Одинцово, грозит пожизненное лишение свободы за пособничество террористам и попытку приобрести взрывчатку для теракта в Белгородской области. Он был задержан сотрудниками УФСБ, ему предъявлены обвинения в государственной измене, незаконном обороте взрывчатых веществ и подготовке теракта.

В Белгородской области готовили теракт: кого подозревают?
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородской экс-чиновнице Шинкарук* вынесли приговор за подготовку терактаБелгородских школьников пугают терактами, а экс-чиновнице грозит 21 год колонииВторой зам Гладкова придёт из «Барса», а ФСБ накрыла сообщавших о терактах мошенников
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Оружие#Россия#ФСБ#Белгород#Задержания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика